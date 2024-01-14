賴蕭台南得票率超過5成 林俊憲：鄉親還賴公道

南市第五選區立委當選人林俊憲於14日展開車隊掃街謝票。（記者王俊忠攝）

2024/01/14 13:22

〔記者王俊忠／台南報導〕今年總統、立委大選順利完成，民進黨台南市6席立委仍揮出全壘打，第五、第六選區的林俊憲與王定宇在今天即展開謝票。林俊憲認為，賴清德在台南拿到得票率過5成的57萬多票，賴在選戰過程遭受藍白攻擊抹黑台南市政最慘烈，而台南鄉親用選票還給賴一個公道、表達對賴的信任與支持。

林俊憲將用週日、週一這兩天，在他4個選舉行政區進行車隊拜票，感謝選民讓他拿到高票當選。

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林俊憲表示，此次大選，藍白陣營紛紛強打、抹黑台南市政問題，什麼88槍擊案、光電黑金，都抹黑扯到賴清德，可以說是總統大選有史以來，藍白針對台南市政集中攻擊抹黑的焦點，是歷年來最為慘烈。但投票結果，賴蕭配在台南得票率是全台唯一超過5成的縣市，代表台南選民對賴老市長的信任與支持。

完成立委三連霸的林俊憲強調，施政有做不好之處，應檢討改進。台南鄉親用高選票力挺賴蕭配與6席立委，民進黨施政應該回饋台南鄉親的支持。

第六選區王定宇對於綠藍白3陣營在國會都未過半，民眾黨成國會關鍵少數，若在立法院正副龍頭選舉藍白合作，讓韓國瑜選上院長，那擔心的不只是立委，而是全體國民。賴蕭配在三腳督選戰拿到全國過4成選票，有國際媒體評認賴蕭獲得台灣多數選民支持，是有民意代表性的，日後的立法院長應體認到這新民意，不要向國際傳遞錯誤訊息，否則會讓台灣陷入困境。

王定宇也認為，立法院正副龍頭選舉，民進黨不能排除跟國民、民眾等任何政黨合作的可能性，但這合作須建立在為台灣好的價值之上，政黨合作問題應尊重新總統賴清德與立院黨團決定，要給賴多一些時間去協調、折衝。

對於下屆台南市長選舉問題，王定宇強調，大選剛結束，目前要務是設法把國會顧好，不要去想2年後那麼遠的事，這時候講市長選舉，是不應該的；林俊憲也不談市長選舉問題。不過，據地方政壇人士觀察，包括屬賴清德嫡系子弟的林俊憲與第三選區陳亭妃和王定宇，都將是未來黨內挑戰台南市長、更上層樓的熱門人選。

南市第六選區立委當選人王定宇於14日展開車隊掃街謝票。（記者王俊忠攝）

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