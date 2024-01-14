廖先翔到汐止市場謝票 結合新國會議員、加速國民黨轉型

新北市第12選區立委當選人廖先翔，今天上午到汐止市場路口，一一向選民親自感謝。（記者俞肇福攝）

2024/01/14 13:18

〔記者俞肇福／新北報導〕2024立委選舉，雖然選舉期間被週刊踢爆家人莊園與停車場涉嫌侵占國有地，使得選舉格外引發關注的國民黨新北立委候選人廖先翔，最終在13日通過選舉考驗，成為新北市立委第12選區立委當選人：廖先翔今天上午在汐止忠順廟旁，向前往市場買菜的民眾謝票。廖說，未來會在國會加強監督民進黨執政，也會把地方顧得更好。身為年輕一代國會議員，會與同世代青年加速國民黨轉型，希望獲得更廣泛族群的認同跟支持。

第12選區共有6名立委候選人，投票結果顯示為藍綠對決局面。現任民進黨立委賴品妤2020年勝選，進入國會問政，連任之戰面臨新北市議員廖先翔挑戰。昨天開票結果，廖獲得9萬2489票，比賴品妤8萬1937票多出1萬零552票。太陽花女神賴品妤昨晚坦承個人努力不夠，未來會繼續貢獻心力服務眾人。

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廖先翔今天上午10點多到忠順廟旁，向來往中正市場採買的民眾致意。團隊成員在旁邊拿著「銘謝賜票」，感謝選民支持。快過年了，廖也分送賀年春聯給民眾，迎接龍來到來。

昨晚選舉結果揭曉後，賴品妤在競選總部向選區鄉親和競選團隊表達謝意，今天賴尚未排出公開謝票行程，但有派出宣傳車穿梭街道向民眾致謝。

廖先翔說，選舉的過程會有競爭，許多批評跟指教都會成為他繼續成長的養分，並讓他隨時警惕自己，是不是有哪邊做的不好，或者做不足的地方，成為更好的自己。未來的4年他將繼續為鄉親來打拚，並謝謝賴品妤4年來對地方的付出，未來他接棒，會把地方顧得更好。

廖先翔表示，總統大選在3黨候選人選票都未過半的情況下，由民進黨繼續執政，但也確定民進黨沒有在國會過半，在野監督的力量顯得非常的重要。無論是過去高端的問題，或者是疫苗採購等種種民生問題，只要是民眾在乎的東西，在立法院一定不分黨派，全力為民眾監督民進黨執政。

新北市第12選區立委當選人廖先翔，今天上午到汐止市場路口，一一向選民親自感謝。（記者俞肇福攝）

新北市第12選區立委當選人廖先翔，今天上午到汐止市場路口，一一向選民親自感謝。（記者俞肇福攝）

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