賴品妤檢舉發禮券疑似賄選 廖先翔稱表揚體育優秀人員

新北市立委候選人賴品妤指控廖先翔疑似賄選。（記者盧賢秀攝）

2024/01/11 16:26

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市第12選區今天爆疑似賄選，新北市調查處啟動約談程序。民進黨立委候選人賴品妤今天召開記者會，表示已掌握賄選新證據，指廖先翔擔任理事長的汐止區體育會9月辦理活動，廖先翔的競選人員在會場發放超商禮券和廖先翔的競選小物，將提交證據向調查處檢舉。廖先翔則否認有賄選情事。

立委賴品妤與台北市議員簡舒培、律師江皇樺今天召開記者會，指汐止區婦女會在10月舉辦的1場免費餐會，廖先翔現身拉票，已踩賄選紅線，市調處正在約談相關人士。

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江皇樺表示，他們也掌握到另一項證據，新北市汐止區體育會在9月辦理1場活動，有穿著廖先翔競選服飾人員，在會場發放1人1份數百元的超商禮券，也發了廖先翔的競選小物。

江皇樺指出，根據民眾爆料內容，廖先翔是該會理事長，又是立委候選人，以往很少辦辦類似活動及發放禮券，發禮券的人是與體育會無關的「廖先翔競選團隊人員」，身穿廖先翔競選服裝，疑似賄選有照片為證。

簡舒培再指，廖先翔劣跡斑斑，疑似賄選還「打人喊救人」，完全不配擔任民代；呼籲廖先翔不但要退選，也應該辭去新北市議員。

賴品妤說，汐止區體育會前理事長是廖先翔父親，是受新北市政府補助、督導的社團，卻子承父業還淪為廖先翔的競選機器，將黑手伸入體育界。「貪污、詐欺、疑似賄選、選舉奧步」廖先翔通通有，她已將關鍵證據向調查處檢舉，呼籲檢調機關儘速依法處理。

廖先翔今天指出，當天是舉辦體育節表揚體育優秀人員及有功人員，因體育會人員不足，才會請助理和志工幫忙，表演團體才有發禮券，「我看起來像是腦袋有問題嗎？」會去跟雲豹小公主賴百億比賄選，這完全是自不量力！賴品妤的這種不實指控完全是侮辱選民智商。

廖先翔日前在臉晝貼文，指國家機器動的厲害，有問題直接找他，不要再去嚇善良的百姓，到選前他每天一定凌晨1點前，跟早上5點半找你們報到，凌晨要找他也沒關係，他就睡在旁邊車裡，你們一定找得到，長官有交代就讓你們交差沒問題。

廖先翔否認賄選行為。（廖先翔提供）

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