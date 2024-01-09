賴品妤舉證住家和魚池都竊佔國有地 要求廖先翔退選

民進黨立法委員候選人賴品妤（右）指控對手國民黨候選人廖先翔占用國有地，還大量散布不實文宣。左為新北市議員林秉宥。（記者盧賢秀攝）

2024/01/09 13:11

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市立委第12選區激戰，民進黨立委賴品妤今天（9日）記者會證實，國有財產署已提告國民黨候選人廖先翔的住家和魚池2筆土地占用國有地，還是水保地，廖先翔並利用里長到大型社區大撒負面文宣、惡質選舉，要求退選。廖先翔表示，違規的部分已儘速改善、拆除，反批選民每戶都收到賴品妤5份以上抹黑文宣，每個人心中都有一把尺。

賴品妤和新北市議員林秉宥、顏蔚慈在汐止召開記者會，拿出國有財產署民事起訴狀，指廖先翔住家、道路和魚池都涉嫌占用國有地。

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林秉宥說，上週已到地檢署提告，今天公布廖家侵占國有地的證據，財政部的國有財產署已提告廖先翔父親廖正良占用這幾塊地，包括廖家的莊園和水池等，廖先翔說沒有侵占國有地，根本是一直在欺騙民眾。

顏蔚慈也質疑，對於廖家違建一事，新北市政府不回應，就是不針對侵佔公有地的事實來進行進一步的說明，市府儼然成為廖先翔競選總部？

賴品妤也表示，廖家違法亂紀事件現在一件一件爆出來了，包含今天直接拿出國產署提告的證據來證明，說廖先翔過去2個多月來都在扯謊，甚至還大言不慚、厚着臉皮立了看板「我侵占、我退選」，今天直接拿出國產國產署對廖先翔侵占國有地提告的證據，喊話廖先翔「你什麼時候要負起你的政治責任退選」？

廖品妤指出，廖家800坪莊園是違法的，新北市政府應該要求恢復原狀，可是2個月過去了，也只是輕輕放下，罰6萬元，其實這800坪豪華莊園只是一小部分，最嚴重的是前面的魚池，不只是國有地，還是水保地，整個破壞水土保持，10幾年來直接把污水排放在水保區排放到山裏，然後直接在水保區把這些污水去給汐止人喝。

賴品妤指出，廖先翔還是選擇說謊，立了看板「我侵占、我退選」，但仍持續的侵占國有地，仍占用汐止區石硿子小段528號和529號石江子小段528、5292個地號，前幾天有民眾拍了照片，水池裡還養鵝，實在很離譜。

此外，賴品妤表示，最近對手動用大規模的抹黑攻勢，在整個選區灑了近百萬份的負面文宣攻擊她，還有社區民眾爆料，「封閉性社區」明明公告「未經允許不得投遞文宣」，一般人無法隨意進去，卻仍收到廖先翔的負面文宣，調閱監視器畫面才發現，竟然廖先翔的重要樁腳、國民黨籍蕭姓里長向社區警衛謊稱「要投遞選舉公報」，才獲准進入社區投遞廖先翔的負面文宣。賴品妤指出，這就是非常明確假借執行公務。

廖先翔：家家收到賴品妤抹黑文宣

廖先翔表示，面對家人違規的態度他始終如一，有違規，就請家人儘速改善，被誤會的部分也予以澄清，水池經地政事務所鑑界測量後，確認為航照圖的偏差，建築物的部分也已經自動拆除了。

廖先翔說，至於民眾的個資，都是民眾參加他們活動自主留下的；針對抹黑的文宣，廖先翔表示：「我想選區內的民眾每個人的家裡起碼都收到賴品妤五份以上的抹黑文宣，每個人自己心中都有一把尺，不是先講先贏。」

民進黨立法委員候選人賴品妤（中）指控對手國民黨候選人廖先翔占用國有地，還大量散布不實文宣。左為新北市議員林秉宥，右為新北市議員顏蔚慈。（記者盧賢秀攝）

廖正良表示，違規的部分已開始拆除。（廖先翔提供）

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