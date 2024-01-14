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吳欣岱敗選比YA開心遭疑目的 高嘉瑜：「親痛仇快」的結果

高嘉瑜今天到市場謝票，有許多支持者給她加油打氣。（截圖自高嘉瑜直播畫面）

高嘉瑜今天到市場謝票，有許多支持者給她加油打氣。（截圖自高嘉瑜直播畫面）

2024/01/14 13:17

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第4選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜因台灣基進黨吳欣岱瓜分選票，連任夢碎，而吳欣岱在發表敗選感言時，笑容滿面，還比了YA的手勢，被解讀是因為高嘉瑜落選，照片還貼上臉書，引發批評後急刪文；高嘉瑜今（14）日受訪表示，吳在這次選戰中打開了知名度，不管是從得票或下次參選市議員，都得到很大的成就，但這樣的選舉結果，卻是親痛仇快。

港湖選區因為泛綠分裂，高嘉瑜獲得9萬5241票，輸給國民黨李彥秀11萬2743票，雙方差距1萬7502票，而吳欣岱則拿走2萬6382票。高嘉瑜自稱自己努力不夠，是最大戰犯，而今天在謝票前受訪被問到，是否會再去跟吳欣岱溝通。

高嘉瑜表示，吳欣岱是基進黨，不是民進黨；民進黨市黨部之前也是釋放最大的善意，希望民主大聯盟能夠合作，一起為台灣、為本土、為國會過半來努力，這不是個人的問題，而是黨對黨的問題，包括各政黨的策略或者是提名的方式等，可能有不一樣的考量。但港湖在選舉分裂是絕對不可能贏的，若大家都有這樣的共識，那未來要如何整合，大家都會盡全力努力，但畢竟是4年後的事，現在談還太早。

而吳欣岱昨天在發表敗選感言時，笑容滿面，還被拍到一張比YA的手勢，被解讀是因為高嘉瑜落選，為能拉下高而開心；高嘉瑜表示，不知道她目的是什麼？但對吳而言，不管是就選票或者是她下次參選市議員的目的，都打開了知名度，應該是得到很大的成就，但「這樣子的結果確實是親痛仇快」，造成民進黨與國民黨在讓國會就差了一席，讓人相當遺憾。

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