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綠藍白選後挑戰浮現 學者：朝野對立恐致股市修正

賴清德、蕭美琴贏得2024總統大選。（資料照）

賴清德、蕭美琴贏得2024總統大選。（資料照）

2024/01/14 13:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕2024總統大選塵埃落定，民進黨雖於總統勝選，但國會席次衰退未能過半，學者分析，代表多數民眾對民進黨施政不滿意，未來或可思考提名在野人士任閣揆，但各黨若是未能有效協商及運作，進而形成朝野對立，股市表現堪憂。

東海大學行管系教授劉志宏分析，此次選舉結果與封關前民調沒有太大的出入，即就是民進黨勝選、立法院無法過半，賴清德成為了少數總統，而其代表的意義是多數民眾還是不滿意民進黨的施政及相關弊端。

至於國民黨的部分，劉志宏認為，如果推的是郭台銘的話，也許柯P會被徹底的邊緣化，藍是否只想提黨要的人、而不是人民想要的人，是個關鍵問題。若未來懂得提名比較有創意的人選，能夠吸引年輕選票，還是會有勝選機會。

在民眾黨方面，劉志宏表示，仍是有危機，與親民黨發展類似，但在台灣藍綠極化對立之下，民眾黨泡沫化的機率很大。而為避免泡沫化，預估會推動修憲改內閣制。

針對選後情勢，劉志宏說明，今年的選舉就是2000年選舉的翻版，因此可以參考2000年的國內政治局勢，或許民進黨可能需要思考提名在野黨的人士出任行政院長，如同當年阿扁提名唐飛，但也可能因意識型態差距導致決裂，聯合政府很快夭折，最後轉向朝野對抗，造成政局動盪，股票市場修正的機會恐怕不小。

此外還有外部變數，劉志宏提到，即中國態度是否調整，2000年的朝小野大的對抗局勢，中國是剛崛起的強權；2024年的朝小野大的對抗局勢，中國是否還會視而不見、還是會採取行動，執政的民進黨應審慎思考。

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