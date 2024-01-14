吳音寧擁全國知名度為何仍敗北？ 地方人士這樣看

吳音寧（左）挑戰謝衣鳯（右）失利。（資料照）

2024/01/14 12:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣立委第三選區（北斗、溪湖、二林），擁有全國知名度的前北農總經理吳音寧，挑戰國民黨籍立委謝衣鳯失利！吳音寧獲得7萬8473票，略遜於四年前同黨的洪宗熠8萬3380票，謝衣鳯獲得9萬7681票，與上屆9萬7396票差不多。吳音寧挾全國知名度，此次成為民進黨重點拉抬對象，最後仍敗北，地方認為，謝衣鳯的弟弟謝典林在選戰後期喊出「政黨票投民眾黨」，白營的年輕票因此流向謝衣鳯有關。

該區從總統選票與立委交互影響來看，總統票賴蕭、侯趙、柯吳分別拿下7萬1898、6萬2998、5萬816票，總統三腳督，立委是捉對厮殺，關鍵就在於柯吳的選票流向，很明顯謝衣鳯能從侯趙6萬多的選票基礎再擴展出3萬多票，但吳音寧僅能從賴蕭的基礎擴展7千多票，如此懸殊的流向比例，註定吳音寧的挑戰失利。

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為何謝衣鳯可以囊括絕大部分的白營選票？一般認為，跟她的弟弟謝典林在選戰後期喊出「總統侯友宜、立委謝衣鳯、政黨票民眾黨」有關，謝家姊弟「分進合擊」最後守住城池。謝衣鳯兼任國民黨縣黨部主委，謝典林此次總統大選退出國民黨支持郭台銘，後期喊出「政黨票投民眾黨」，「包牌策略」果然奏效。

吳音寧有全國性知名度，對年輕人有號召力，又有賴清德、蔡英文、蕭美琴多次前來輔選，結果選票開出來不如預期，極可能年輕選票並沒有流向她，而是受民眾黨宣傳媒體的影響流向謝衣鳯。

謝典林說，這次總統選舉結果證明藍、綠、白已三足鼎立，藍、綠、白的支持者大部分認人不認黨，柯文哲出來就是有票，要整合回到藍、綠兩大黨對峙時代恐怕很難，大家都無法忽視白營支持者的選票意向。

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