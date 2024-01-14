台南綠地一點藍 「侯趙配」唯一在這區稱王

2024總統大選，民進黨、國民黨、民眾黨候選人在台南得票概況。（擷自「台南式」臉書）

2024/01/14 05:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第16任總統副總統選舉，南市13日投票結果，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以超過57萬票、得票率50.95％，在各區領先拿下最高票獲勝；不過綠地「一點藍」，國民黨侯友宜、 趙少康於楠西區得票率40.53％，勝過民進黨與民眾黨。

賴清德在台南各區領先居冠地位，前3大得票率，依序是將軍區62.42％、麻豆區59.60％、七股區59.43 ％；最高得票數在永康區拿下6萬6181票。

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楠西區選舉人數7868人，投票率66.61 ％。國民黨「侯趙配」得票率40.53 ％， 贏過民進黨「賴蕭配」40.16 ％、民眾黨「柯盈配」19.31％。國民黨在台南各選區幾乎都居「老二」，得票率在2至3成左右，但唯一在楠西區高達4成得票率，與民進黨均分天下。

值得關注的是，民眾黨在台南各區幾乎都吊車尾，可是在麻豆、六甲、官田、西港、善化、新市、安定、歸仁、安南區，這9區得票率都是贏過國民黨；尤其在善化、新市、安定有「南科區」科技園區地 緣的選區，領先幅度較大。

「台南式」臉書粉專貼文分享民進黨、國民黨、民眾黨3組候選人得票率概況，網友留言：「我台南粉我驕傲」、「蕭美琴副總統也是在台南長大的」、「嘉義以南綠油油」、「台南好狂」、「恭喜我們的老市長，可惜綠營區域席次掉太多，2/1國會如何守住呢」、「科技園區周圍偏白」、「將軍是最棒的」、「期待新政府持續、加大建設台南」。

第16任總統副總統選舉，南市13日投票結果，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以得票率50.95％獲勝。（記者洪瑞琴攝）

國民黨侯友宜、 趙少康在台南得票率，唯一於楠西區得票率40.53％拿第1。（擷自中央選委會網站）

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