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無畏長江後浪！ 羅明才八連霸 王世堅睽違16年捲土重來

國民黨新北市第11選區立委羅明才順利八連霸。（資料照，記者翁聿煌攝）

國民黨新北市第11選區立委羅明才順利八連霸。（資料照，記者翁聿煌攝）

2024/01/13 22:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉結果大致底定，除了自地方縣市議員順利轉戰立委的「新生」，不少政壇老將面對「長江後浪」的挑戰，依舊老神在在。其中，新北市第11選區的國民黨籍羅明才連任成功，完成「八連霸」；台北市第二選區的民進黨籍王世堅則是睽違16年後捲土重來，並獲得勝利。

羅明才1999年投入第4屆立委選舉，近25年來未嘗敗績，他今年在民進黨籍曾柏瑜等5位候選人挑戰下，仍拿下超過12萬票順利「八連霸」。而高雄市第4選區的民進黨籍林岱樺、台北市第8選區的國民黨籍賴士葆、新北市第9選區的國民黨籍林德福，則皆「七連霸」居次。

值得注意的是，台北市第2選區的民進黨候選人王世堅，並非國會「新生」，他曾是第6屆立法委員，但民進黨於2008年的選情不佳，王世堅尋求連任未果，更因選前曾發出豪語「預測」國民黨不會在台北市「八仙過海」，最終結果卻大相逕庭，因而實踐「跳海」承諾引發話題。

王世堅隨後於2010年起擔任台北市議員迄今，並於去年民進黨初選時擊敗現任立委何志偉，獲得參選契機並贏得選戰。

不過，今年也有數名老將於此次選舉之中落敗，曾任3屆立委、2任縣長的民進黨雲林縣第一選區候選人蘇治芬，意外不敵國民黨籍虎尾鎮長丁學忠，無緣尋求連任；民進黨投入桃園市第一選區立委選戰的鄭運鵬曾任3屆立委，最終以1萬3千餘票之差敗給國民黨籍候選人牛煦庭。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

民進黨籍王世堅贏得台北市第2選區立委選戰。（資料照，取自王世堅臉書）

民進黨籍王世堅贏得台北市第2選區立委選戰。（資料照，取自王世堅臉書）

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