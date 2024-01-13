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高市邱志偉成功4連霸 得票率63.38％創新高

民進黨高雄市立委第2選區候選人邱志偉得票11萬多票，今天晚上6點50分在競選總部自行宣布勝選。（邱志偉競總提供）

民進黨高雄市立委第2選區候選人邱志偉得票11萬多票，今天晚上6點50分在競選總部自行宣布勝選。（邱志偉競總提供）

2024/01/13 22:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市立委第2選區候選人邱志偉得票11萬多票，一路領先對手國民黨曹桓榮6萬多票，今天晚上6點50分自行宣布勝選。

邱志偉此次尋求4連霸，昨天投票前1天持續衝刺，除清晨7點就在岡山站路口，上下午分赴橋頭、梓官、路竹車隊掃街，晚間則在近2000名支持者簇擁下，徒步岡山街區3公里拜票，沿途不少民眾熱情加油打氣，讓邱志偉對選舉結果信心十足。

今天下午4點結束投票後，各投開票所隨即展開開票作業，邱志偉的得票數一路領先，幾乎每個投開票箱都呈現大幅領先態勢，支持者情緒激昂，競選總部士氣如虹，至晚上9點5分中選會公布的票數統計，邱志偉拿到11萬7992票、得票率為63.38%，曹桓榮獲得6萬8168票。

邱志偉在6點50分對著競選總部支持者宣布勝選，並發表勝選感言，他強調，競選過程中曹桓榮的指教他都有聽到，部分建設性建議他會納入參考；而他在本屆立委任內爭取的橋頭科學園區、北高雄產業園區都正在建設中，接下來將有眾多業者陸續進駐、設廠，也將有許多民眾到北高雄就業、生活，北高雄將會越來越熱鬧。

另在交通建設方面，從台39線、台61線往南延伸、高科交流道往東延伸，高雄捷運紅線往北延伸至大湖站、左營至南岡山的鐵路立體化、國道岡山第二交流道、橋科匝道等，都分別已施工或在可行性評估階段，完成可行性評估後，陸續都要爭取經費展開建設，都將是下一任期的重點工作。

邱志偉說，成功連任固然高興，但也是責任的開始，高興一天就好，未來4年是北高雄重大建設推動的關鍵時期，他會持續督促、追蹤進度，未來的北高雄一定是高雄的新都會區。

邱志偉歷屆立委選舉得票率，2016年為63.24%、2020年63.17%、2024年63.38%創新高。

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