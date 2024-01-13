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美麗島電子報散布台南投票所連環砍人 選委會：假訊息干擾已報警

美麗島電子報刊載散布南市投票所發生連環砍人事件，南市選委會嚴正駁斥，已報警處理，亦通報台南地檢署。 （南市選委會提供）

美麗島電子報刊載散布南市投票所發生連環砍人事件，南市選委會嚴正駁斥，已報警處理，亦通報台南地檢署。 （南市選委會提供）

2024/01/13 15:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今日是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日，下午2時30分左右美麗島電子報刊載一則台南市投票所發生連環砍人事件，經查證確定是假訊息，南市選委會嚴正駁斥，未有該情事發生，此舉嚴重影響選舉，已報警處理，亦通報台南地檢署。

台南市選委會表示，南市至目前為止各投票現場秩序良好，均有警力隨時維護投票民眾安全，未發生任何網路謠傳之暴力砍人事件。

南市選委會表示，經市警局刑事警察大隊初步調查該訊息來源，係網友於上午9時19分於Telegram通訊軟體群組「420反詐騙討論區中」上傳1段文字及照片描述投票時突遭不明人士攻擊，隨後即由網路電子媒體引用報導，然而經查該訊息內容多為簡體字且係錯假訊息，發表訊息網友已刪除並退出群組，研判顯係境外勢力意圖影響我國選舉治安穩定，呼籲各家媒體應嚴加查證網路訊息，切勿任意渲染，進行錯誤報導，誤導民眾，造成恐慌。

據了解，報導內文指南市今（13）日上午多處投票所突發當街連環砍人事件。目擊者稱，兇嫌多達十幾人，駕駛白色麵包車，統一著黑色上衣，手持長刀，見人就砍，群衆四下逃命。現場場面血腥，傷者多為老年人行動不便，傷勢嚴重，兇嫌動機去向皆未明。全文可見中國簡體字，是否涉及中國介選尚待相關單位查證。

南市選委會強調，查證無此事，該報導內容已嚴重干擾選舉，慎重起見，已向市刑大報警處理。

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