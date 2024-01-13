苗縣2選區立委候選人投票 曾玟學、邱鎮軍都這說

曾玟學鼓勵鄉親踴躍出門投票。（讀者提供）

2024/01/13 11:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第二選區2名立委候選人曾玟學、邱鎮軍，今（13）日上午分別在頭份市六合國小、苗栗市大同國小的投開票所完成投票。2人都表示今天的天氣很好，鼓勵鄉親踴躍出門投票。

無黨籍苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學，今日上午9點前往頭份市六合國小的投開票所投票。曾玟學表示，今天的心情平靜，團隊也做了全部的努力，接下來就交給苗栗鄉親來決定；尤其今天天氣不錯，鼓勵鄉親踴躍出門投票，他也認為不管是長輩或年輕選民，都會有不錯的投票率。

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國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍，今日上午10點前往苗栗市大同國小的投開票所投票。邱鎮軍表示，今天天氣很好，選舉是民主的展現，鼓勵鄉親踴躍出來投票，藉由這次選舉，用手中神聖的一票來決定國家及地方的未來，他也期待今天的投票結果能符合大家的想法，一起為台灣及地方努力。

此外，苗栗縣長鍾東錦今日上午10點前往頭份市蟠桃國小的投開票所投票，鍾東錦表示，投票是民主的一種表現，呼籲苗栗鄉親踴躍出門投票。鍾同時指出，每個人心目中都有最優秀、最理想的人選，應互相尊重，也呼籲鄉親對於支持的人不論是勝選或敗選，都應展現少數服從多數、多數尊重少數的民主風度，選後歸於平靜，在各自的工作崗位認真為苗栗一起努力。

邱鎮軍鼓勵鄉親踴躍出來投票。（讀者提供）

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