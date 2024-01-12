選前之夜全台16縣市接力街講 時代力量力拼政黨票

時力不分區立委候選人陳泰源、陳昱安、余佳蒨今晚在西門捷運站街口宣講。（記者林哲遠攝）

2024/01/12 22:47

〔記者林哲遠／台北報導〕選前之夜藍綠白三黨相繼舉辦大型造勢，時代力量則選在全台16個縣市舉辦街講，由新竹縣第二選區立委候選人王婉諭、新竹市立委候選人邱顯智，以及不分區立委候選人林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青等人回到街頭，面對面向選民傳達時力的價值理念與核心政策。

王寶萱表示，其他政黨面對居住正義，除了囤房稅打假球、社宅開空頭支票，更嚴重的是，他們不願意面對房地過度炒作的現狀，甚至透過政府和財團掛勾，透過區徵、重劃的手法，為有權有勢的人服務。只有時代力量願意真正站在反迫遷戶、被欺壓的弱勢者身邊，所以一定要讓時代力量繼續留在國會。

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「時代力量是立法院中，唯一不會向黑金與財團靠攏的政黨！」王寶萱強調，也只有時代力量，真正的在堅持土地正義。除了政黨票務必投給時代力量，針對總統票，時代力量提出了清楚的投票指南，希望選民不要再陷入藍綠惡鬥、互相抹黑，而是真的回到政策面的討論藉由政見分析，依照選民心中的價值排序，評選出最適合的人選。

陳泰源則認為，單獨過半的民進黨將打假球的「囤房稅2.0」強渡關山，而藍白也甘願當橡皮圖章聯手讓其通過，這是因為藍綠白最大的政治獻金金主就是建商。因此，堅持不與財團靠攏的時代力量，便是國會裡最珍貴的存在」，未來國會各黨不過半，時力將能扮演「為弱勢發聲」最有力槓桿。

陳昱安指出，外送平台在台灣將近10年的期間，卻沒有任何一部法律來保障外送產業的方方面面，更將所有責任全部丟給社會大眾承擔，毫無半點企業該負責的責任義務。政府持續放任外送平台欺壓外送員、店家、消費者，法規持續停滯不前。而外送過程中，交通安全的困境也導致外送員時常處於危險中。

他呼籲，政府應從最基本的交通工程、交安教育著手，徹底導正交通環境，而不是持續用錯誤的政策讓不同用路人間造成對立，使行人地獄升級成台灣交通地獄。

最後，余佳蒨重申，時代力量真的是最能看見年輕人、受薪階級痛苦的政黨，從居住正義、交通改革、勞工權益、這些和生活息息相關的議題，都可以看到時代力量委員在前方奔走的身影。時代力量推出的8位不分區立委候選人，從長照福利、尊嚴善終、人權價值、居住正義、勞工權益到交通改革。

「我們的不分區立委名單是為了解決民眾生活困境而存在！」余佳蒨強調，時力沒有政治角力、沒有派系分贓，請大家集中選票，一起把唯一拒絕和黑金、財團、建商站在一起，堅持為人民發聲的本土第三勢力政黨時代力量，留在立法院，強力監督、推動社會改革。

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