台東立委選舉晚間掃街大拚場 分裂的綠營對抗團結的藍軍

民進黨台東立委候選人賴坤成（中）晚間掃街衝刺，訴求集中選票，不要讓分裂造成遺憾。（記者黃明堂攝）

2024/01/12 19:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東立委選戰進入最後一晚，候選人晚間各率大隊人馬在台東市區徒步掃街，民進黨頼坤成說這是他有史以來最認真打的一仗，請大家集中選票，國民黨秘書長黃健庭親自回台東領軍為黃建賓率藍軍前進，盼大團結勝選，劉櫂豪則訴求超越藍綠。

黃建賓的掃街隊伍最早出發，聚集了藍軍要角，除黃健庭，還有縣長饒慶鈴、議長吳秀華、前縣長吳俊立，及黨籍的縣議員、鄉鎮市長、村里長，黃健庭興奮的說：「這樣的陣容沒有輸的道理」。

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賴坤成人馬在南京路集結，在緊要關頭，賴坤成想透過臉書現場直播，但發現自己的臉書被大量檢舉而封鎖，無法進入，緊急跑到中華電信尋求解鎖不成，回到隊伍控「暗黑力量」檢舉封鎖的臉書，也請在場支持者直播，將他的心聲傳播出去。

賴坤成由民進黨台東縣黨部主委張甲長、縣議員黃治維、林參天，還有市民代表蔡政家、陳金溪、行政院東辦執行長及數百位支持者陪同掃街。在綠營分裂的態勢中，前卑南鄉長、現任東辦副執行長許文獻經由賴坤成力邀，也加入掃街隊伍。

賴坤成說，他面對國民黨龐大組織動員，後有現任立委掌握豐沛資源，且在藍大於綠的台東，分裂民進黨對抗團結國民黨特別吃力，但這一仗是他有史以來打的最認真的選戰，請大家集中選票支持他。

劉櫂豪在家人及數百位支持者陪同下出發掃街，他一路喊「週六投6號，讓台東6起來」。

國民黨台東藍軍展現團結氣勢，由秘書長黃健庭（左5）陪候選人黃建賓（左6）掃街。（記者黃明堂攝）

台東立委選舉無黨籍候選人劉櫂豪（中）掃街，喊「週六投6號」。（記者黃明堂攝）

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