兒在日本讀書 柯文哲自稱是李登輝以外對日最親善的台灣政治人物

在台日關係方面，民眾黨總統候選人柯文哲認為，他是除了李登輝之外，對日本最親善的台灣政治人物。 （柯文哲競選辦公室提供）

2024/01/12 14:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日上午與副手吳欣盈一同召開國際記者會，在美中台關係方面，柯文哲主張，會在與美國維持穩固關係的基礎下，願意與中國溝通；在台日關係方面，柯認為，他是除了李登輝之外，對日本最親善的台灣政治人物。

柯文哲與吳欣盈今日上午召開國際記者會，會後接受外國媒體聯訪。針對對美政策，柯文哲強調，兩岸問題不是只台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，必須在中美對抗的全球架構下尋找平衡點，相信台灣不管誰當選總統，台美關係都不會改變，唯一可能改變的是與中國相處的方法，他主張，一定會在與美國維持穩固關係的基礎下，願意與中國溝通。

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對於與南韓合作議題，柯文哲表示，台灣的半導體工業與南韓有很強烈的競爭、衝突，台灣與南韓必須在經濟部長以上層級有更多對話，以達成區域經濟合作，也應處理避免雙重課稅、投資保障協定等本來應該做的事。

至於台日關係，柯文哲說，他去年6月訪日時，幾乎每名國會議員、官員都對他說「台灣有事、日本有事、美日同盟有事」，日本超過97%能源必須通過台灣海峽，台海穩定對日本國家生存非常重要，因此台灣、日本、美國應當建立有關國家安全的溝通平台。柯也強調，他是除了李登輝以外，對日本最親善的台灣政治人物，他的兒子現在正在日本唸書。

另一方面，對於「九二共識」議題，柯則重申，九二共識在台灣已經汙名化，應試著與中國溝通，雙方交流比起名稱，更重要的是內容，是不是不要拘泥於名詞。

柯文哲也強調，兩岸交流分三層面，第一個層面是宗教、文化、旅遊、醫療等較沒有爭議，可以先恢復的部分；第二層面為經濟，涉及雙方談判；第三層面為政治，他認為現階段有點困難，因此兩岸交流方法應如美國國務卿布林肯所說「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」。

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