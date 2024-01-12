陪江啟臣車隊掃街 呼籲大家支持安全的侯友宜

侯友宜陪同江啟臣在豐原車隊掃街拜票。（記者歐素美攝）

2024/01/12 13:51

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨總統候選人侯友宜，今天陪同台中市第八選區立委候選人江啟臣，在豐原車隊掃街及到豐原慈濟宮參拜，侯友宜表示，賴清德被「歐亞集團」評為美國最危險的朋友之一，另兩個烏克蘭及以色列已發生戰爭，難道還要讓賴清德當選嗎？呼籲大家支持安全的侯友宜，攜手合作讓台灣永續繁榮走下去。

侯友宜陪同江啟臣從豐原區圓環東路市場上車展開車隊掃街，沿途受到攤商及民眾熱烈歡迎，台中市農會總幹事林育葦及江啟臣的堂哥江建德特別獻上青蒜及蘿蔔，預祝侯友宜及江啟臣高票當選，沿途「凍蒜」聲不斷。

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侯友宜到豐原慈濟宮參拜後致詞表示，他一路走來，一世人就是在顧國家的安全，讓人民可以在這塊土地平安，讓子孫可以一步一步走下去，這次台灣的選舉最激烈，要很清楚你要將國家帶往何處？侯友宜40多年都沒變，顧中華民國、顧台灣，讓大家可以平安，不想引起戰爭。

他說，昨天半夜遇到鄰居一位太太，從國外趕回來，並叫她兒子也回國，她說這次中華民國輸不起，不是中華民國輸不起，是不希望孩子上戰場，希望孩子平安，她說這一票不是為侯友宜、為國民黨，是為了台海可以安定安全，這是代表台灣人的心聲。

侯友宜說，侯友宜一定顧大家的平安，然後拚經濟，貧富差距太大，人民痛苦指數太高，民進黨將大家搞得清貧不是均富，我們安全拚好，才有力氣拚經濟，讓經濟可以發展，侯友宜當選一定將經濟拚起來，讓大家可以賺大錢，這是我最大的心願。

侯友宜表示，這次總統選舉，大家都要拚上去，大家要充滿危機感，一定要催票、拉票，出來投票！

侯友宜陪同江啟臣在豐原車隊掃街，民眾送上青蒜及蘿蔔，預祝兩人「凍蒜」。（記者歐素美攝）

侯友宜呼籲大家支持安全的侯友宜。（記者歐素美攝）

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