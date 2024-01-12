馬英九「相信習近平說」遭切割 謝志偉揭侯趙前後不一令人不齒

馬英九8日接受德媒專訪竟稱「兩岸關係必須相信習近平」，引發議論。（資料照；本報合成）

2024/01/12 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前宣稱，兩岸關係「必須相信習近平」，引發外界批評。我國駐德代表謝志偉對此發文評論，國民黨幾乎每個重要同志都在「切割」馬，尤其是侯趙（國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康），但他也提醒，此前其實馬侯趙全都是習近平的「信徒」，並酸侯趙前後不一，假到令人不齒。

馬英九8日接受德媒「德國之聲」專訪時，宣稱「兩岸關係必須相信習近平」，引發輿論嘩然。以往在藍營大型選舉造勢活動都會現身的馬英九，在發表爭議言論後也將缺席今晚的國民黨選前之夜造勢活動

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謝志偉今上午發文指出，有德國友人詢問他有沒有看「侯趙」的國際記者會，他在觀看後直呼「不由得為馬前總統抱屈」。謝志偉表示，馬在「德國之聲」的專訪內容公開後，全國譁然，民意反彈，並稱「一夕間，馬看起來彷彿瘦了不下十公斤 ─ 不是沒睡好，而是幾乎每個重要同志都在『切割』他，尤其是侯趙。可謂咎由自取也。」

謝志偉指出，全球自由世界裡，基本上沒有一個國家相信，這些年習近平三番兩次以武力威脅台灣，是如習近平所說，「係因為蔡英文總統及民進黨政府搞台獨。」這些國家都認定或甚至呼籲、要求習近平不得武力犯台。

謝志偉表示，在馬接受德國之聲訪問之前，馬侯趙全都是習近平的「信徒」：都和習口徑一致地指控蔡賴民進黨政府挑釁中國以致台海兵兇戰危。但為了切割馬，侯趙突然都強調起國防和備戰的重要和必要（切割馬），同時他們也都繼續指控賴清德引戰，等於百分百照單全收「習近平武力威脅台灣的藉口」。

謝志偉指出，侯趙在記者會突然都對「備戰」表達了強烈的支持，甚至侯還強調國造潛艦的重要，還過頭地說那是他們執政時的點子，卻完全忘了，趙不久前才說國造潛艦是弊案，且早在2021年，趙就「批蔡政府抱美國大腿、挑釁中國」，還預言「台灣被迫承擔中國砲火」。

謝志偉分析，按照因果關係來看，「強調民進黨政府挑釁中國而引戰」和「反對軍購，也反對蔡政府將義務役從四個月恢復回一年而備戰」是一套的，但因馬英九在專訪裡反覆表示了「中國軍力太強，台灣一定輸的」及美國不會來幫台灣的疑美論，且不肯要求中國承諾放棄對台用武，侯趙在記者會上就來了個一百八十度的大轉彎。

謝志偉認為，既是一套的，要換就不能只換半套啊，於是兩人一邊簡直就是在跟民進黨競逐起備戰的意志和決心。可同時，他們一邊卻又三不五時反覆強調「賴清德若當選，會引戰」。

謝志偉說，馬的謬論「這次」好歹是前後一致：既認為問題出在民進黨，那就很難陪著同舟一命，所以備戰就不必了，更何況反正贏不了。但是侯趙就前後不一，假到令人不齒。因此對於馬被從選前之夜的邀請名單消失掉，謝志偉直言「我不同情他，但為他抱屈」。

謝志偉在文末也指出，「侯」強調絕對反對中國介選，「趙」也強調中國當然會想介選，但沒有用，不會成功。但「侯趙」和全黨卻又同時繼續明示、暗示，中國不喜歡賴清德，所以賴當選，就有戰爭的危險。對此他也質疑「這樣，老K全黨加候選人，算不算就是中國最大的介選工具？」

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