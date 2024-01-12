研判選後情勢 國安人士：中國恐操作朝野矛盾、施壓520就職演說

國安人士說，中國將會操作聚焦在台灣的國內議題。示意圖。（路透）

2024/01/12 11:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統與立委選舉將於明日投票，選戰結果也將牽動台海情勢。國安人士在一場簡報會上研判，無論選舉結果如何，我方不認為選後中國就會有大規模軍事上的施壓，但仍會延續選前操作繼續對台施壓。另外，新總統在520就職，新一屆立法院則在2月開始，等於蔡英文政府剩下的任期就要面臨新國會，中國操作方向就是往這方面去。

國安人士說，中國將會操作聚焦在台灣的國內議題，內政矛盾，這在國際上對中國的反彈會比較小一點，風險也會比較小一點，然後中國會集中在擴大台灣內部朝野對立跟矛盾等議題，而且不僅讓現在的政府以及下一個上任的政府，不管是誰，都面臨國內衝突環境。所以，中方在我們立法院下一會期，會操作反對黨的議題，把它放大，這是最可能的。

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國安人士也認為，除了藉由立法院來操作台灣內部議題之外，中國在選後延續現在在做的介選動作，估計會邀訪中國比較接受的政治人物，也許給他們一些好處，此一動作也一定伴隨著現在也在發生的「經濟脅迫」。然後，隨這些政治人物訪問中國，再把這些脅迫制裁措施拿掉等，這樣的操作肯定會繼續，因為這些操作擴大工商團體的不安或不滿，這些都是會繼續的事情。

至於是否升高軍事動作，國安人士研判說，並不認為選後中國就會大規模軍事上的施壓，這有幾個原因，第一個是客觀上的天候因素，台海一、二月不容易進行操演，尤其是海象是很不利的。第二個因素，他們經濟不好。第三，在去年11月「拜習會」之後，美中軍事對話才剛開始。中國也希望要保持這氣氛，如果製造太大的外部緊張是對中國不利的。再加上習近平對於軍隊的「反貪腐」清洗看來還沒有結束，這些因素都制約中國太大規模的操作，或是強度太強的操作。

國安人士說，接下來在選後，中國可能出現對台施壓的模式與邏輯，很可能是在1、2月因為天候與海象等因素，中國機艦出海等動作較少，而以經濟脅迫為主。到了3、4月份，台海周邊天候與海象好轉，中國可能有較多對台軍事動作。至於到了7、8月時，解放軍則可能會進行例行演訓等。

國安人士也表示，整體來講，不管是選舉結果如何，毫無疑問的，中國政府一定是針對我們520就職演說，會給予很大的施壓。其實不止520，今年的雙十國慶，新當選的總統在國慶演說也是一個很重要的施壓時機。

國安人士說，當然，目前無法準確地去預測選舉結果，但至少以現在的選情來看，國台辦會有壓力，或者中國政協主席王滬寧也一定會有壓力，中國政府一定還是要有一些作為，不可能就沒作為。這些作為就是要施壓，大的方向會對台施壓，這是肯定的。

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