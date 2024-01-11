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馬英九與國台辦選前齊聲恐嚇 綠委邱志偉批：台灣前途由台灣人決定

馬英九接受德國之聲時表示，就兩岸關係而言，必須相信習近平。（資料照）

馬英九接受德國之聲時表示，就兩岸關係而言，必須相信習近平。（資料照）

2024/01/11 16:06

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九接受《德國之聲》專訪，警告台灣人若支持民進黨，就必須為中國的「某種行動」做好準備；國台辦也威脅，民進黨總統候選人賴清德讓台灣離和平越來越遠，離戰爭和衰退越來越近。對此，民進黨立委邱志偉今（11）日批評，台灣的前途只有台灣人能決定，勸中國應正視台灣主權、走向民主的道路。

馬英九受訪稱，就兩岸關係而言，必須相信習近平；馬並提到，他總統時任內與中國有著相對和平的關係，但今天的情況完全不同。但《德國之聲》反問，台灣人民最終拒絕這種方式，接下來兩任都投票支持民進黨，有可能這次也是；馬英九則表示，如果這是他們（台灣人民）的選擇，就必須為中國的某種行動做好準備，他已經警告過，若民進黨候選人當選會製造什麼樣的麻煩。

國台辦發言人陳斌華10日在記者會，被問到賴清德「延續蔡英文政策」一說；陳回應，兩岸關係近8年來急轉直下，從和平發展變成緊張對立，因為「蔡英文路線」就是台獨路線，賴清德稱將延續這種路線，就是要接著走謀獨挑釁的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

針對馬英九的發言，邱志偉受訪表示，這是典型的不問人民感受，卻成中國傳聲筒，何況馬英九還當過總統，台灣總統民選這麼多年，台灣的前途只有台灣人能決定，絕不可能交給外人，更不可能是中國。

至於國台辦，邱志偉呼籲，不要成天對台灣選舉說三道四。兩岸的麻煩製造者始終都是跟中國，台灣人民要做什麼決定，也不需過問中國。

邱志偉強調，他相信賴清德是成熟的國家領導人，也廣受美日國際社會肯定，中國應該正視台灣的主權，而不是只會走回威脅恐嚇的老路；他直言，中國這種威脅恫嚇已經快30年，勸中國應該走民主的道路，對台灣、對兩岸關係，對世界才是該走的路。

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