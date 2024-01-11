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轟馬英九「相信習近平」 賴清德：用選票跟他說「你錯了」

賴清德在台中造勢晚會說，後天就可迎接民主大勝利，請全國人民一定要站出來投，用手中神聖一票，跟馬英九說「你錯了」。（記者廖耀東攝）

賴清德在台中造勢晚會說，後天就可迎接民主大勝利，請全國人民一定要站出來投，用手中神聖一票，跟馬英九說「你錯了」。（記者廖耀東攝）

2024/01/11 22:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨今晚在台中市舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」，總統候選人賴清德說，馬英九接受德國之聲專訪，竟稱兩岸關係「要相信習近平」，馬英九跟侯友宜主張九二共識，被習近平公開定調為一個中國原則，九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣，投侯就是投馬，請全國人民一定要站出來投，用手中神聖一票，跟馬英九說「你錯了」！

賴清德說，對和平要能有理想，但不能有幻想，和平要靠實力，不能靠侵略者善意，他將繼續蔡英文的4大堅持，守護人民的生命，而和平無價，戰爭沒有贏家，願意在對等尊嚴前提下，敞開大門，跟中國進行交流合作，增加兩岸人民福祉，達到和平共融，但是在中國沒有放棄武力犯台之前，將落實和平4大支柱行動方案，不求戰、不畏戰、以備戰來避戰，達到和平的目標。

民進黨今晚在台中市舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」，賴清德批評，馬英九接受德國之聲專訪說，就兩岸關係而言要相信習近平，而馬的主張已是過去，歷史已翻開新一頁，馬英九說要相信習近平，卻刻意忽略一事，馬跟侯所主張九二共識，被習近平公開定調為一個中國原則，九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣這一條路不是台灣人民要走的一條路，他請全國人民一定要站出來投，用手中神聖一票，跟馬英九說「你錯了」，投侯就是投馬，要堅定走向世界，迎向未來，在民主道路持續壯大台灣，不是走回頭路鎖進中國，向極權低頭。

賴清德說，後天就可迎接民主大勝利，每一次大選決戰中台灣，台中市民都是決定台灣未來前途的關鍵，而今年台灣大選是2024年全世界第一場選舉，不止關係台灣的前途，也是印太和平穩定的關鍵，大家都在看台灣人民會做出什麼選，是走向未來，還是走回過去，迎向世界？還鎖進中國？是守護民主價值，還是要向威權專制低頭，命運全掌握我們手中。

賴清德說，他參選總統會承擔4項重大使命，第一項使命保護國家生存，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，守護台灣才是真正守護中華民國，將繼續蔡英文的四大堅持，第二項使命，守護人民的生命，和平無價，戰爭沒有贏家願意對等尊嚴前提下，敞開大門，跟中國進行交流合作，增加兩岸人民福祉，達到和平共融，第三項使命照顧全國人民生活，讓台灣在經濟上台灣成為日不落國。第四項使命，第四項，讓國家生生不息打造民主和平、創新繁榮台灣、打造公益人權台灣。

民進黨今晚在台中市舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」。（記者廖耀東攝）

民進黨今晚在台中市舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」。（記者廖耀東攝）

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