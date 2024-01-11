國民黨政綱促統表明簽「兩岸和平協議」 民團要侯友宜講清楚

經濟民主連合今（11）日召開「兩岸政治談判 四問藍白二黨」記者會，要求國民黨總統候選人侯友宜對是否簽署「和平協議」清楚表態。左起為經濟民主連合召集人賴中強、經濟民主連合智庫研究員許冠澤、東吳大學政治系助理教授陳方隅。（記者楊丞彧攝）

2024/01/11 15:59

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國本週六（13日）將舉行總統大選，國際高度關注，下一任總統是否延續蔡英文總統走向國際路線，或將重回「一個中國」框架。對此，民團質疑，國民黨政策綱領明載「將延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年『連胡五項願景』」，其內容為在「九二共識」之下與中國進行進談判，促進終止敵對狀態，乃至達成和平協議，並尋求「最終解決辦法」。民團對此深感擔憂，要求國民黨總統候選人侯友宜對是否簽署「和平協議」清楚表態。

經濟民主連合今（11）日召開「兩岸政治談判 四問藍白二黨」記者會，針對國民黨提出三大質疑。一、若侯友宜當選總統，任內是否會與中國進行政治談判，簽署和平協議？二、是否會如同黨主席朱立倫所言，廢除「兩岸人民關係條例」第5之3條「民主防衛條款」？三、2005年「連胡公報五願景」完全配合中國「反分裂國家法」和平統一路徑圖，國民黨將遵守？還是刪除？經民連也質疑民眾黨，金門縣長陳福海主張建構金門為「九二共識」最佳實踐場域，黨主席柯文哲是否認同？

請繼續往下閱讀...

東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，國民黨無論是前總統馬英九或是副總統候選人趙少康都提及「一個中國」框架。趙雖稱任內不會談統一，但沒說不談「一中和平協議」。國民黨一直以來都承認「台灣是中國的一部分」，和平協議就是將此主張具體化。

陳方隅分析，和平協議將對台灣帶來危險的後果，為台灣與其他民主國家合作設下極大障礙，包括美國軍售台灣變成「干涉中國內政」，也會造成台海爆發衝突之際國際盟友無法馳援，因為在該協議底下台海成為「中國內政問題」。他呼籲，不應犧牲台灣主權與自決權，把台灣鎖進「一中」框架。而侯友宜與國民黨更應該說清楚，對於和平協議看法與立場是什麼？

經濟民主連合智庫研究員許冠澤提及，2019年為從程序上與實質上嚴謹把關我國與中國之政治談判，增訂「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第5之3條，明定兩岸簽署具憲政或重大政治影響性之協議，草案應經立法院4分之3委員出席且經出席委員4分之3同意後，才能舉行公民投票複決，並經選舉人數半數以上同意始得生效，程序上比照修憲。而在實質內容上，增訂條文也明定，主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目。

許冠澤表示，上述修法確保我國主權不能賣、不能交換，確保自由民主之憲政秩序不能退讓，更要受國會與人民監督把關。然而，國民黨主席朱立倫同年曾說，國民黨若執政「絕對會廢除此『違憲』條例」。他質疑，朱立倫想廢除的是哪部分？

許冠澤直指，國民黨若想廢除國家主權與自由民主憲政不能賣，是否代表國民黨早已不在意主權與自由民主憲政秩序？國民黨若想廢除程序上要比照修憲程序把關，是否代表國民黨早有與中國政治談判之盤算，而不希望受到國會與全民監督制衡？要廢哪部分，朱立倫與國民黨都應對外說清楚。

經濟民主連合召集人賴中強指出，2005年中國通過「反分裂國家法」，其中第7條即明定中國對台政策「第二階段」為「政治協商談判」實現和平統一，透過分階段、切香腸方式逐步進行，包括結束敵對狀態、簽署和平協議等。而侯友宜競選總統採納的國民黨政策綱領，內容主張2005年「連胡公報五願景」依舊有效。「連胡公報五願景」提及兩岸結束敵對狀態、簽署一中和平協議，並將台灣與中國關係視為「國共內戰」之延續，與「反分裂國家法」高度吻合，令人極其憂心。

賴中強質疑，國民黨此舉是否要把台灣鎖進一中牢籠？是否要將台灣海峽變成中國內海？是否要帶領台灣走向終極統一？他要競選總統的侯友宜「不要迴避問題」，應說明清楚，是否要繼續遵照辦理「連胡公報五願景」？

許冠澤強調，台海議題與統獨絕非國民黨與民眾黨帶風向所稱的「假議題」，而是永遠會環繞在台灣人身邊的重要議題。中國併吞台灣的野心一直都在，因此，總統大選就是台灣人民對國際社會的表態。國民黨與侯友宜應說明，是否要簽「一中和平協議」？是否要配合中國「反分裂國家法」推進統一進程？是否要廢除「兩岸人民關係條例」所劃下的紅線？是否準備與中國進行政治談判？民眾黨與柯文哲也應清楚說明，對於「九二共識」的立場究竟為何？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法