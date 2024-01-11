鄭正鈐競選布條違規綁在公共工程上 林志潔：新竹市府不要包庇縱容

民進黨新竹市立委候選人林志潔團隊今天指出，國民黨的鄭正鈐其競選布條公然違規綁在公共工程圍籬及電桿和反射鏡上，呼籲市府不要包庇縱容。（林志潔團隊提供）

2024/01/11 22:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委候選人林志潔多天來連續車隊掃街時，就在香山區多個路段發現國民黨立委候選人鄭正鈐的競選布條違規綁在公共工程圍籬上，又或綁在電線桿上，道路反射鏡桿上、橋上、公車亭等族繁不及備載，除已公然違法，更認為市府根本就是包庇縱容。

鄭正鈐競選總部表示，這是不少熱情的志工主動協助懸掛布條，在懸掛時，可能沒有注意到相關的規定，競選總部感謝志工的熱情支持，將立即全面檢視，對不符規定懸掛的布條，儘速移除。

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林志潔競選團隊指出，今天前往香山車掃時，發現鄭正鈐團隊違法懸掛競選布條和廣看板超過20面，且不是綁在公共工程圍籬上，就是綁在電線桿上，還有綁在道路反射鏡桿上、橋上、公車亭等族繁不及備載。

林志潔團隊指出，按照公職人員選舉罷免法第52條第2項至第5項：政黨及任何人不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。

對鄭正鈐團隊濫用公共設施的惡劣行為，影響公物使用，傷害選舉公平性，也呼籲新竹市府不要姑息縱容，應盡速開罰並拆除。對此，市府在記者截稿前還未有回應。

民進黨新竹市立委候選人林志潔團隊今天指出，國民黨的鄭正鈐其競選布條公然違規綁在公共工程圍籬及電桿和反射鏡上，呼籲市府不要包庇縱容。（林志潔團隊提供）

民進黨新竹市立委候選人林志潔團隊今天指出，國民黨的鄭正鈐其競選布條公然違規綁在公共工程圍籬及電桿和反射鏡上，呼籲市府不要包庇縱容。（林志潔團隊提供）

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