鄭正鈐黃金週造勢 馬英九助選：投給會贏的人

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天黃金週末舉辦造勢活動，前總統馬英九為其站台助選，也贈送「凍蒜」花籃給鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

2024/01/06 18:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天在孔廟舉辦造勢活動，前總統馬英九呼籲不要浪費手中的選票，集中選票投給鄭正鈐。國民黨副主席連勝文、桃園市長張善政及南投市長許淑華也站台力挺，稱鄭正鈐是最能代表民意監督政府的優質立委，籲集中選票投給會贏的人。

馬英九稱鄭正鈐做人誠懇、做事認真，並話鋒一轉批賴清德說「中華民國憲法是災難」是真實反映其內心支持台獨的聲音，這樣的人如果選上總統，才真的是中華民國最大的災難。並提到，民進黨執政8年把22個邦交國變成13個，並酸賴「昔有孟姜女哭倒長城，今有賴神男泣保萬里違建」，更說票投民進黨青年上戰場，票投國民黨兩岸無戰場，呼籲大家不要浪費手中的選票。

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鄭正鈐則批賴清德支持公開高端合約的說法，根本就是在騙選票。他表示，賴清德說「人民有知的權利，支持公開高端合約」，民進黨是執政黨而且國會過半，如果真的要公開，早就應該公開，為什麼到選舉才在說？根本就是在騙選票。

桃園市長張善政說，鄭正鈐在國會表現優異，「蔡政府十大民怨」的質詢聲量，鄭正鈐排名第6，非常不容易。連勝文也說，疫情爆發國人卻沒有疫苗可打，鄭正鈐前往總統府向蔡英文表達國人要疫苗、要活命的憤怒與訴求，是為民眾爭取權益的優質立委。

許淑華也說，鄭正鈐在國會發揮最強戰力，為反對萊豬和核食進口，不但在立院議場抗爭，更上街頭為民眾發聲，是為民喉舌的立委。

前總統馬英九為鄭正鈐站台助選，籲投給會贏的人。（記者洪美秀攝）

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