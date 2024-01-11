輔選力挺蔡培慧 蔡英文：南投建設「後發先至」

蔡英文總統（左二）到南投為立委候選人蔡培慧（右二）輔選，呼籲選民全力相挺。（記者劉濱銓攝）

2024/01/11 18:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕選戰倒數，蔡英文總統今天下午到南投為民進黨立委候選人蔡培慧輔選，強調南投需要建設挹注，並要有蔡培慧等區域立委協助，雖然南投建設發展較慢，但政府持續投入醫療、交通建設，南投將「後發先至」，發展出來的都是最新的，希望鄉親全力支持賴蕭配與蔡培慧、蔡銘軒，讓她可以快樂「畢業」。

蔡培慧則說，中央推行長照政策經費，從過去的5、60億元，成長到800多億元，這樣好的政策，大家要繼續支持民進黨執政，像她就是有感濁水溪線選區缺乏醫療資源，才爭取南投設立大醫院，並先爭取1.2億元增加醫生人力提升量能，希望大家能支持她繼續在立法院為南投服務。

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蔡總統指出，南投是重點輔選區，她希望南投有改變的機會，就像她第一任總統任內，就推動前瞻基礎建設，例如鳥嘴潭人工湖、集集支線升級工程等，任內8年投入8000億元，起初雖遭在野黨杯葛，但最後因國會過半才通過，並讓現在的台灣有持續發展的動力。

像台灣競爭力從全球第14名提升到第6名，國家GDP從17.5兆變23兆，而地方的建設需要靠區域立委的幫忙，她很想把南投的建設做好，例如中興新村活化，過去幾任總統都沒做到，但蔡培慧在當行政院中部聯合服務中心執行長時，就讓中興大學、工研院進駐，並有青創育成中心，未來將成為南投的發展引擎，好的建設若要繼續推動，就必須讓民進黨的賴蕭配與蔡培慧當選。

蔡總統也反駁在野黨稱她大撒幣，她強調，8年來累積還債9000億元，國家負債從將近33％降到現在27％，是有史以來還債最多的政府，並持續改善勞保，卸任前勞保會再挹注3000億元，確保勞保不會倒，絕非債留子孫，而是持續投資台灣，未來賴清德當總統，也會走在正確道路，幫助台灣發展。

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