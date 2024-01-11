為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

輔選力挺蔡培慧 蔡英文：南投建設「後發先至」

蔡英文總統（左二）到南投為立委候選人蔡培慧（右二）輔選，呼籲選民全力相挺。（記者劉濱銓攝）

蔡英文總統（左二）到南投為立委候選人蔡培慧（右二）輔選，呼籲選民全力相挺。（記者劉濱銓攝）

2024/01/11 18:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕選戰倒數，蔡英文總統今天下午到南投為民進黨立委候選人蔡培慧輔選，強調南投需要建設挹注，並要有蔡培慧等區域立委協助，雖然南投建設發展較慢，但政府持續投入醫療、交通建設，南投將「後發先至」，發展出來的都是最新的，希望鄉親全力支持賴蕭配與蔡培慧、蔡銘軒，讓她可以快樂「畢業」。

蔡培慧則說，中央推行長照政策經費，從過去的5、60億元，成長到800多億元，這樣好的政策，大家要繼續支持民進黨執政，像她就是有感濁水溪線選區缺乏醫療資源，才爭取南投設立大醫院，並先爭取1.2億元增加醫生人力提升量能，希望大家能支持她繼續在立法院為南投服務。

蔡總統指出，南投是重點輔選區，她希望南投有改變的機會，就像她第一任總統任內，就推動前瞻基礎建設，例如鳥嘴潭人工湖、集集支線升級工程等，任內8年投入8000億元，起初雖遭在野黨杯葛，但最後因國會過半才通過，並讓現在的台灣有持續發展的動力。

像台灣競爭力從全球第14名提升到第6名，國家GDP從17.5兆變23兆，而地方的建設需要靠區域立委的幫忙，她很想把南投的建設做好，例如中興新村活化，過去幾任總統都沒做到，但蔡培慧在當行政院中部聯合服務中心執行長時，就讓中興大學、工研院進駐，並有青創育成中心，未來將成為南投的發展引擎，好的建設若要繼續推動，就必須讓民進黨的賴蕭配與蔡培慧當選。

蔡總統也反駁在野黨稱她大撒幣，她強調，8年來累積還債9000億元，國家負債從將近33％降到現在27％，是有史以來還債最多的政府，並持續改善勞保，卸任前勞保會再挹注3000億元，確保勞保不會倒，絕非債留子孫，而是持續投資台灣，未來賴清德當總統，也會走在正確道路，幫助台灣發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立委補選當選後已爭取139億經費 蔡培慧再提出6大政見
2024/01/10 15:24

立委補選當選後已爭取139億經費 蔡培慧再提出6大政見
出席蔡培慧南投造勢晚會 賴清德：慎防「馬文君們」要選對人
2024/01/09 21:18

出席蔡培慧南投造勢晚會 賴清德：慎防「馬文君們」要選對人

年前倒數！買微波爐同享節能補助
南投送白米活動藍綠再互摃 蔡培慧秀合照反擊國民黨抹黑技倆
2024/01/08 19:31

南投送白米活動藍綠再互摃 蔡培慧秀合照反擊國民黨抹黑技倆
陳建仁南投陪蔡銘軒車掃 巧遇趙少康、馬文君車隊
2024/01/08 18:18

陳建仁南投陪蔡銘軒車掃 巧遇趙少康、馬文君車隊

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
輔選力挺蔡培慧 王義川：南投不要傀儡立委
2024/01/07 19:45

輔選力挺蔡培慧 王義川：南投不要傀儡立委
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播