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再切割馬英九？侯友宜：我和他對兩岸想法不同

國民黨總統候選人侯友宜談及前總統馬英九的兩岸論述，重申他與馬不同。（記者許倬勛攝）

國民黨總統候選人侯友宜談及前總統馬英九的兩岸論述，重申他與馬不同。（記者許倬勛攝）

2024/01/11 17:12

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今舉行國際記者會，侯強調與前總統馬英九的兩岸路線不同，他在下午新北市車隊掃街前受訪重申，他與馬對於兩岸的想法有所不同，與對岸對話的前提會建立在嚇阻、降低緊張，必須要強化自我防衛能力，「這就是我與馬英九不同的地方」。

侯友宜在上午記者會時表示「我任內不會觸及統一問題」被外界視為切割馬英九，下午車隊掃街前，他再度提到，他不贊同馬英九對於兩岸的部分想法，對於兩岸關係，他拋出「3D戰略」強調嚇阻、對話、降低緊張，他也提出針對志願役加薪最高1萬元，同時強化台美軍事交流與訓練，這點是他與馬最不同的地方。

另傳選前之夜未邀馬英九，侯友宜簡短表示，選前之夜的規劃尊重黨中央和競總；有關馬英九自掏腰包登廣告呼籲集中選票，國民黨副總統候選人趙少康說「投侯友宜等於投柯文哲」，柯則回應「直接投柯就好」，侯友宜表示，距離勝選不到40小時，我們會力拚贏得勝利，團結所有力量完成政黨輪替。

至於民進黨總統候選人賴清德批評他有意重啟服貿，等同走回依賴中國老路，侯友宜說，執政後經濟貿易必須布局全球，但區域貿易還是要有ECFA「兩岸經濟合作架構協議」，會遵循這個制度協商，請賴清德不要老是抹紅，綠營執政對ECFA的貿易依賴高達35％，台灣的經濟要放眼全球和中國，在經濟上呼籲把談政治味降到最低，要拚經濟讓人民過好日子。

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