馬英九喊「相信習近平」 趙少康：馬的話不代表侯友宜

趙少康（中）今天說，馬英九的話不代表侯友宜與趙少康，只代表馬個人，「不代表政策，也不是將來的政策！」（記者田裕華攝）

2024/01/11 16:28

〔記者施曉光／台北報導〕針對前總統馬英九日前接受「德國之聲」專訪，主張相信中共領導人習近平的談話，引發社會議論。國民黨副總統候選人趙少康今天說，侯友宜不是馬英九，馬英九也不是侯友宜，所以馬英九的話不代表侯友宜與趙少康，只代表馬個人，「不代表政策，也不是將來的政策！」

趙少康今天下午參加「四海同心，海外團結」造勢大會。對於馬英九將不會參加明晚國民黨的選情之夜造勢活動，趙少康受訪表示，他不知道狀況，「自己也是受邀者」，詳情要去問主辦單位；媒體追問，馬英九是否應該被邀請？趙則說，「不知道，我完全尊重主辦單位。」

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媒體詢問，馬英九的訪談內容，是否影響國民黨選情？趙少康回應，網路上有在醞釀，但他認為可能有一點斷章取義，應該看訪談全文，他並強調馬英九的用意是兩岸之間要有善意，不要懷疑過來，懷疑過去，如果是問他，他的答覆就是不能完全不相信習近平，也不能完全相信習近平，如果完全不相信，兩岸之間就不用談了，完全相信，也要聽其言、觀其行。

趙少康強調，台灣很小，對中國大陸要很小心，無論如何要先保護台灣的利益，這是第一要務，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來的總統，侯友宜不是馬英九，馬英九也不是侯友宜，所以馬英九的話不代表侯友宜與趙少康，只代表其個人，這是馬的個人意見，「那就是一個意見就是了嘛！也不代表政策，也不是將來的政策！」

此外，媒體追問，外界認侯、趙兩人打臉馬英九，但馬英九今天還自費幫侯、趙刊登廣告，難道不尷尬？趙少康則稱，「也不會啊！馬英九自費刊登廣告，昨天蕭萬長自費刊登廣告，我們都很感激啊！」「也不是打臉哪，馬英九是馬英九，侯友宜、趙少康是侯友宜、趙少康嘛！怎麼可能兩個人的政策完全一樣！怎麼可能兩個人的主張一樣，不可能嘛！當然會有不同，有些地方一樣，有些地方不一樣，都一樣才奇怪！」

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