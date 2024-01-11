馬英九稱兩岸關係要「相信習近平」 學者直呼「穩死的」！

前總統馬英九。（資料照）

2024/01/11 16:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨籍前總統馬英九接受《德國之聲》專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平。民進黨批評，國民黨的外交路線就是與中國綁在一起，馬英九嚴重失言，台灣人民不能接受。對於馬英九的說法，學者則言簡意賅地直呼：「相信習近平就是穩死的！」

經濟民主連合今（11）日召開「兩岸政治談判 四問藍白二黨」記者會，針對國民黨提出三大質疑。一、若侯友宜當選總統，任內是否會與中國進行政治談判，簽署和平協議？二、是否會如同黨主席朱立倫所言，廢除「兩岸人民關係條例」第5之3條「民主防衛條款」？三、2005年「連胡公報五願景」完全配合中國「反分裂國家法」和平統一路徑圖，國民黨將遵守？還是刪除？經民連也質疑民眾黨，金門縣長陳福海主張建構金門為「九二共識」最佳實踐場域，黨主席柯文哲是否認同？

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被問及馬英九接受《德國之聲》專訪提及，「就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平」時，東吳大學政治系助理教授陳方隅直呼「穩死的」。他質疑，馬怎會認為台灣主權、生存權與國家安全要依賴獨裁者的善意？馬英九是太壞？太傻？還是太天真？而道理馬英九一定都懂，就是想要統一，「相當惡意」。

陳方隅指出，獨裁者的善意，香港的殷鑑不遠。就算簽署和平協議，獨裁者的保證也可以隨時翻臉不認帳。西藏也曾簽署和平協議，但保證說變就變。國民黨早年也與共產黨簽過許多協議，但每次簽完就被打。

經濟民主連合召集人賴中強指出，侯友宜企圖切割馬英九的發言，但是，大家別忘了，馬英九辦公室執行長蕭旭岑去年去了中國之後，沒多久馬英九就出手要促成「藍白合」。賴直言，由此可見，馬英九不但與中國保持接觸，對於國民黨候選人與其選舉路線的影響也十分深遠。

賴中強直指，侯友宜所屬的國民黨有馬英九這樣的主張，不能只用一句話「我們看法不同」就想要做切割。因此，他呼籲侯友宜與國民黨，要不就接受馬英九的主張，要不就就是開除馬英九，把這樣危險的視力從國民黨內剔除。

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