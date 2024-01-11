反制中國介選 管碧玲：民進黨選得越好 越能阻止中國的鷹派路線

海洋委員會主委管碧玲今天呼籲，這次台灣選舉的三張票，每一票都是左右國際世局的關鍵選票，人民越支持民進黨，就越能讓中國了解鷹派路線不會成功，若民進黨選得不好，就是對中國鷹派路線的鼓舞，也將使印太和平防線出現破口。圖為民進黨總統候選人賴清德與彰化縣四位立委候選人在鹿港鎮舉行聯合造勢晚會。（資料照）

2024/01/11 16:16

〔記者羅添斌／台北報導〕中國介選情形嚴重，海洋委員會主委管碧玲今天呼籲，這次台灣選舉的三張票，每一票都是左右國際世局的關鍵選票，人民越支持民進黨，就越能讓中國了解鷹派路線不會成功，若民進黨選得不好，就是對中國鷹派路線的鼓舞，也將使印太和平防線出現破口。

管碧玲強調，這幾年因為習近平全面發展海洋強國的政策，在東海、台海、尤其是南海強勢佈局，全面製造緊張，中國與越南、菲律賓等國海上衝突不斷。各國因此覺得有必要團結起來，希望讓習近平不要誤判，所以加強合作，大家手牽手連成一條防線，這正是為了守護和平。管碧玲表示，台灣當然是在守護和平這邊，我們不能成為印度太平洋和平防線的破口、不能變成製造不穩定的那一邊；民進黨執政以來，持續走在對的路上，管媽希望大家繼續支持賴清德、蕭美琴，與民進黨提名的區域及不分區立委，選對的人才能繼續走對的路。

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管碧玲進一步表示，各國內部都有鷹派、也有鴿派，中國社會也是。這次選舉如果我們給民進黨很大的支持，中國內部的鴿派才有機會說話，才能告訴習近平，走鷹派的路，只會讓台灣人民反感，如此才能讓鷹派的力量慢慢變小；相反的，如果民進黨選得不好，等於鼓勵中國內部的鷹派，讓他們覺得對台灣就是要更強硬，那麼中國內部的溫和派，會越來越沒有力量，也將鼓舞中國在國際上更強勢的衝突政策。

管碧玲強調，台灣不僅在地理上鎮守中國對海權布局的扼口，也是中國社會制度的對照，台灣民主化以來的每一次選舉投票，一點一滴地對中國乃至全球產生影響。過去八年蔡英文總統掌舵走正確的路，已讓世界和平陣營看到台灣的關鍵角色，2024的抉擇，更應該用壓倒性的勝選，讓習近平知道台灣人用選票，拒絕中國對台灣與對世界的霸權，讓中國的戰狼鷹派也必須走正確的路。

管碧玲認為，各國內部都有鷹派、也有鴿派，中國社會也是。這次選舉如果我們給民進黨很大的支持，中國內部的鴿派才有機會說話，才能告訴習近平，走鷹派的路，只會讓台灣人民反感，如此才能讓鷹派的力量慢慢變小。（資料照）

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