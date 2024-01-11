陳亭妃推勝利小信物 姚正玉訴求「搶救台南非綠唯一女性」

南市立委選舉第3選區民進黨候選人陳亭妃今天公布12日選前之夜活動「妃常女力走向成功大道」，以及勝利小信物限量版小方巾。（陳亭妃競選服務處提供）

2024/01/11 16:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕距離投票只剩1天！南市立委選舉第3選區唯一「雙姝爭霸」，民進黨候選人陳亭妃推出成功勝利小信物，呼籲選民集中選票支持；國民黨姚正玉則批綠營「賣芒果乾」，並推出夾報文宣訴求「搶救非綠唯一女性」。

陳亭妃與後援會今天公布12日選前之夜活動「妃常女力走向成功大道」，首次曝光「妃常女力陳亭妃」限量版小方巾，象徵在關鍵時刻緊密相連，一起走向2024成功之道。陳亭妃表示，選在海佃路2段做為選前之夜出發地，因為這是吹響她參選2008立委之路的基地，第1次參選立委、第1個後援會的所在地，26年一路走來，服務不忘初衷，感謝所有鄉親相伴一起「走向成功大道」。

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陳亭妃後援會安南區會長郭福文、北區會長黃文宗表示，陳亭妃力拼5連霸，她是1個永遠在和自己賽跑的人，需要大家一起並肩作戰、挺身而出，陪著陳亭妃繼續衝衝衝，共同守護台灣的未來。

選戰最後關鍵，姚正玉推出「搶救台南非綠唯一女性」文宣。姚正玉表示，國民黨提名侯友宜、趙少康搭檔競選總統副總統，給台灣帶來改革希望。這是1場和平與戰爭、反廢死或廢死、要食安或進口萊豬核食的對決。國家安全、社會正義、人民健康，由選民手中神聖的1票來決定，唯有政黨輪替、立委換人，才能撥亂反正。

姚正玉並批「國防部鬧出國家級烏龍警報」，將衛星誤植為飛彈，這是拙劣的「芒果乾」操作，刻意製造恐慌，卻暴露兩岸缺乏互信機制。她呼籲選民集中選票換下荒唐的民進黨，進行徹查並追究責任。

選前最後衝刺，南市立委選舉第3選區國民黨候選人姚正玉車隊掃街拜票。（姚正玉競選服務處提供）

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