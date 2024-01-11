再度切割馬英九「我們不一樣」侯友宜稱任內不觸及統一問題

侯友宜、趙少康今天舉行國際記者會。（侯友宜競辦提供）

2024/01/11 10:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今天（11日）舉行國際記者會，被外媒問到「如何評價中共主席習近平、邀請侯友宜去北京是否會去」；侯友宜又強調一次，他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」，並強調，不論有什麼樣的狀況，都會做好萬全準備。

馬英九日前接受德國之聲專訪，被問到是否信任習近平時，馬英九回應「就兩岸關係而言必須相信對方」引發爭議，侯友宜昨天已經表達和馬英九不一樣，今天再度切割。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，現階段的狀況和馬英九當年任內不一樣了，時空背景和大環境都變了，美中關係也不一樣了，都是民進黨害兩岸的軍事風險提高。但侯友宜也強調他對中國的意圖不會有不切實際的想法，會務實穩健地看待。

侯友宜說，之前「馬席會」中，馬英九有很多主張和意見，「他和我不一樣，我在任內不會觸及統一問題，兩岸不能只靠單方面善意」。侯友宜說，「我們不能自己不做準備，這樣太危險了，台灣要自己走出台灣的中間路線，實力最重要。」

侯友宜說，就像他以前當刑警辦案，若要跟對岸溝通，沒有攻堅部隊怎麼談判，自己要有攻堅部隊，才有辦法來交流談判；至於領導人是否會面，侯友宜說，這要有社會共識才會有幫助，並說：「無恃敵之不來，恃吾有以待之。」

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康11日舉行國際記者會。（記者劉信德攝）

國民黨總統候選人侯友宜在國際記者會上表示，他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法