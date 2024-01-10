莊競程選前之夜 林佳龍喊話：地方不要卡中央

林佳龍為莊競程輔選助講，反擊藍營抹黑中央卡台中的說法，強調是「地方不要卡中央」、「中央把地方事當作自己的事！」（記者蔡淑媛攝）

2024/01/10 22:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前衝刺，台中第五選區（北區、北屯）立委候選人莊競程今晚舉行選前之夜，總統府秘書長、前台中市長林佳龍輔選助講時反擊藍營抹黑中央卡台中的說法，強調是「地方不要卡中央」、「中央把地方事當作自己的事！」抨擊盧秀燕市府才是割稻尾，台中市許多建設都是他擔任市長開始提案，前瞻預算提案是六都第一，盧執政後沒人提，台中無法轉大人，還爭功諉過，中捷卡關甩鍋。

莊競程今晚在一德洋樓舉行選前之夜，現場湧進將近2000人，林佳龍、前民進黨主席卓榮泰、前台中市長張溫膺、不孕症治療權威李茂盛、知名法醫高大成都來相挺。

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林佳龍說，中央要建設地方，也要主管機關的地方政府提案，他擔任台中市長時爭取前瞻預算提案是六都第一，現在沒有人提，針對中捷綠線延申大坑，他是「左手提案，右手通過」，擔任市長時就提案，後來做交通部長通過核定，但是盧市府加入延申彰化化，但彰東都市計畫都沒完成，車站也未確定，大坑線受到影響，但莊競程沒放棄，行政院也說要讓大坑段先做，證明中央執政要有立委做地方建設橋樑。

林佳龍再批對手黃健豪說台中立委沒做事，他說對手根本是割稻尾，並暗指就像他師父盧秀燕一樣，林強調台中市許多建設都是他擔任市長開始提案，中捷卡關還甩鍋、改路線，拖800多天不送交通部，行政院審核時，有問題也不改，他強調，地方建設如環太東路新建橋樑、正大橋改建，沒有中央協助就停擺，呼籲選民選對的人走對的路，讓中央繼續為台中做建設。

林佳龍再酸對手黃健豪，選舉競爭從沒看過人開記者會說民調意圖使用不當選，笑說「有這麼厲害的民調！」，而且對手主張透過教改、媒體認同中國的認知作戰，他話鋒一轉再指現在還有馬英九說兩岸關係可以相信習近平，林佳龍高呼「我的媽呀。」台灣是否走上香港之路，現在是一張選票就能決定，他強調，「台灣不是麻煩，是解決中國霸權威脅的鑰匙」，呼籲投下關鍵一票，決定後代子孫有當家作主的權利。

林佳龍表示，莊競程是國會評鑑最優秀的立法委員，不只是法案預算跟政策的表現好，基層服務扎實也讓大家都感受到，為托兒、托老及社宅政策及補在打拚，這次選戰相當激烈，莊競程陷入苦戰，他接下來全力來相挺，除了掃市場、也用車隊拜票的方式，沿街挨家挨戶的來拜託，希望拜託鄉親能集中選票，全力搶救莊競程，明天一早7點陪他站路口，爭取支持。

林佳龍為莊競程輔選助講，呼籲選民選對的人走對的路，讓中央繼續為台中做建設。（記者蔡淑媛攝）

莊競程今晚舉行選前之夜，湧進將2000名支持者。（記者蔡淑媛攝）

莊競程今晚舉行選前之夜，細述擔任立委4年不眠不休辛苦爭取建設、政績及未來願景，妻子方心慧感動落淚。（記者蔡淑媛攝）

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