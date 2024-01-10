太熱情！ 賴清德車隊陪莊競程車掃 人潮一度衝破防線

賴清德陪莊競程車掃，受到民眾熱烈歡呼、爭相握手、搶拍，他也熱情揮手、握手、擊掌。（記者廖耀東攝）

2024/01/10 15:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前倒數計時，民進黨總統候選人賴清德全台車隊掃街拜票抵達台中，受到沿路民眾熱情支持，今天在中五選區立委候選人莊競程於北區東興市場上車陪同車掃時，人潮長逾300公尺熱烈擁簇，甚至衝破防線上前握手、搶拍照，展現超高人氣。

賴清德「我們一起在路上」台灣車隊今天一早從彰化出發，進入台中市陪同立委候選人張廖萬堅、江肇國、莊競程、謝子涵及謝志忠車隊掃街，莊競程表示，賴清德總統候選人再度來到台中，為所有人助選，為競程加油，現場可感到民眾非常熱情，選情相當熱列，相信在選前剩不到3天時間，民進黨一定贏得勝利，他也會立委連任，請大家繼續支持。

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賴清德車隊原訂中午在東興市接上莊競程車掃，前半小時支持者人潮已經擠進上車點準備迎接賴清德與莊競程，沿路人潮排逾長300公尺、超過500人，舉旗高喊凍蒜，非常熱情，莊競程更一一握手致意，現場加油、凍蒜此起彼落。

賴清德車隊出現時，現場激情最高點，不斷往車隊擁簇揮旗及要與賴清德握手，賴清德雖未說話但不斷揮手致意、與民眾擊掌、握手，江肇國與黃國書也接棒給莊競程繼續車掃，沿街大批人潮看到車隊準備離去，更是衝破防線上前歡送，相當熱情。

賴清德陪莊競程車掃，受到民眾熱烈歡呼、爭相握手、搶拍，他也熱情揮手、握手、擊掌。（記者廖耀東攝）

迎接賴清德車隊，莊競程受到民眾熱烈歡迎、爭相握手。（記者蔡淑媛攝）

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