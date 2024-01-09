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陪莊競程車掃搶年輕票 林飛帆：不讓服貿協議再回來

林飛帆（右）今陪同台中第五選區尋求連任的立委莊競程（左）車隊掃街。（記者許國楨攝）

林飛帆（右）今陪同台中第五選區尋求連任的立委莊競程（左）車隊掃街。（記者許國楨攝）

2024/01/09 14:36

〔記者許國楨／台中報導〕選戰進入緊鑼密鼓階段，民進黨前副秘書長林飛帆，9日陪同台中市第五選區立委候選人莊競程車隊掃街，除推薦支持莊繼續連任也表示，藍白總統候選人都提起重啟服貿協議，即使民進黨賴清德當選總統，他很擔心藍白在國會聯手要求重啟服貿，呼籲年輕人投出關鍵一票，不要讓服貿協議再回來。

林飛帆表示，莊競程是台大醫工博士，具生技相關專業，在醫療健康方面是國會非常重要的聲音，是民進黨非常重要的國會戰力，希望大家繼續支持優質好立委，守護民眾的健康，而選戰進入最後衝刺，呼籲年輕朋友踴躍投票，手上這一票非常非常的關鍵。

他說，國民黨提名不分區排名第一的是韓國瑜，如果國民黨跟民眾黨在國會過半的話，韓就會成為立法院的院長，過去大家推動加薪、減稅、社福的補貼育兒津貼跟年輕人的租金補貼等重要的預算，如沒有足夠的力量來支持，很可能受到杯葛，他呼籲年輕朋友全力支持認真服務的莊競程，繼續留在立法院。

林飛帆強調，過去一段時間，不管是侯友宜、柯文哲，都不約而同提起要重啟十年前被年輕人所反對的服貿協議，藍白要回頭去簽協議，即使民進黨賴清德當選總統，但國會裡面是國民黨加民眾黨過半的話，很擔心接下來藍白兩黨立委會在國會聯手要求重啟服貿，所以我們不希望再回到過去十年的這個老議題，希望大家能夠大步的向前走。

莊競程指出，中國的青年失業率超過20％，情況甚至失控到讓官方選擇蓋牌，全世界都在選擇遠離中國，但是，這次的總統大選，卻有二組候選人主張「重啟服貿」，硬要讓台灣再次綁進中國的黑洞裡，拜託所有年輕人一定要出來投票，自己的未來自己決定，我們不應該再走回頭路！

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