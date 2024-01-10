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終結負成長！2023年人口轉正成長 新生兒13.5萬再創新低

去年全年僅13萬5571名嬰兒出生，再創歷史新低，不過整體人口數為2342萬442人，較2022年增15萬5802人，也終止自2020年來的人口負成長。（資料照）

去年全年僅13萬5571名嬰兒出生，再創歷史新低，不過整體人口數為2342萬442人，較2022年增15萬5802人，也終止自2020年來的人口負成長。（資料照）

2024/01/10 14:41

〔記者李文馨／台北報導〕內政部戶政司今（10）日公布2023年人口統計數據，去年全年僅13萬5571名嬰兒出生，再創歷史新低，不過整體人口數為2342萬442人，較2022年增15萬5802人，也終止自2020年來的人口負成長。

內政部戶政司今公布2023年的戶口統計資料，全年人口數為2342萬442人，與2022年相比增加15萬5802人，平均每天增加426.85人；另，2023年出生數為13萬5571人，死亡數為20萬5368人。

內政部戶政司進一步指出，去年12月底人口數為2342萬0442人，平均每天增加426.85人，與2022年同月相比增加1558萬02人。就縣市別言，人口增加率最高者依序為金門縣2.02%、桃園市1.58%及新竹縣1.51%；至於嘉義縣減少最多0.74%，其次為雲林縣0.70%，最後為南投縣減少0.52%。

在出生率部分，去年12月出生數為1萬1579人，約每3.9分鐘出生1個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.82，較2022年12月減少599人；在死亡數部分，去年12月人口死亡數為1萬5703人，平均約每2.8分鐘死亡1個人，折合年粗死亡率為千分之7.90，較2022年12月減少1982人。

在人口遷入部分，去年12月遷入人口數為6萬8898人，較去年12月減少5萬781人；遷出人口數為5萬9340人，較去年12月減少2萬3785人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為新北市2089人，台北市2048人其次，第三則是台中市1838人。

在結婚對數部分，2023年結婚對數為12萬5192對，折合年粗結婚率為千分之6.54，較2022年的12萬4997對增加195對，是2020年以來的新高；2023年離婚對數為5萬3085對，折合年粗離婚率為千分之2.18。

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