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財政困難+少子化 中國教師不再是鐵飯碗

中國各級政府財務吃緊，加上出生率猛降，有地方政府開始研擬教師退場機制，教師職位已不再是鐵飯碗。（路透）

中國各級政府財務吃緊，加上出生率猛降，有地方政府開始研擬教師退場機制，教師職位已不再是鐵飯碗。（路透）

2024/01/09 13:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國各級政府財務吃緊，加上出生率猛降，有地方政府開始研擬教師退場機制，教師職位已不再是鐵飯碗。北京市豐台區近日就公布《關於推進豐台區中小學教師「區管校聘」管理改革工作的若干措施》，聲稱今年該區將加強教師的年度考核，建立教師退場機制。有網友批評，「領導也該參與淘汰機制，不能光壓制第一線教師」。

官媒《北京日報》8日報導，豐台區教育發展理事會副主任翟洪臣表示，對於聘期內年度考核不合格的教師，聘期結束後學校可不再續聘，或降低職位等級、調整職位聘用。對於不服從安排或安排到新職位後年度考核仍不合格的，學校可解除聘用合約。

翟洪臣指出，下一步將對長期在編卻不在位的學校冗員進行清理，；此外，針對小部分教師在獲評高級職稱後「躺平」，豐台區將全面推行「競爭擇優、能上能下」的校內職位競標機制。

在此之前，中國多個地區已經打破教師「鐵飯碗」。例如，2023年福建省廈門市市立學校發布校園招聘優秀畢業生公告，本輪共計招聘1409名教師，均為非編制崗位（臨時教師），部分已報名的應聘者後來得知沒有編制之後，放棄了筆試。 而根據中國媒體統計，中國已有十個省市在推動取消教師編制。

中國人口出生率斷崖式下降，2023年出生人口不足800萬人，隨著出生率下滑，幼兒園和小學、中學陸續出現招生困難的情況，大量學校倒閉的現象。

此外，中國各級政府陷入財政危機，公務員遭降薪情況一波接一波，教師的薪水也一砍再砍，還有許多地區已發不出教師薪水。然而，北京當局不斷高喊「精簡機構和編制」以因應財務危機，卻持續擴編保全和網格員等基層「維穩人員」。

北京市豐台區跟進廈門市，打破教師「鐵飯碗」，引發網友熱議。有網友表示：「去年全國新生兒不到8百萬！ 以後會有大批的幼兒園，小學、中學被撤併，這些多出來的教師會是第一批感受到人口下降帶來的寒意的。」

外界也批評，所謂「退場機制」可能成為黑箱作業，造成「優汰劣勝」。不少網友指出：「末位淘汰（績效墊底的10%員工）的決定權由誰掌握？教育局長？校長？還是家長？」；「教師是有實際教學任務的，精簡的話請先精簡行政，行政冗餘才是最大的問題」；「領導也該參與淘汰機制，不能光壓制第一線教師」。

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