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屏東縣選票今起2天運送 離島琉球選票搭船運抵

屏東縣離島琉球鄉的選票10日搭船運送。（屏東縣選委會提供）

屏東縣離島琉球鄉的選票10日搭船運送。（屏東縣選委會提供）

2024/01/10 14:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本週六（13日）就是2024總統立委大選投票日，屏東縣選委會今天（10日）起展開為期2天的選票運送清點作業，今天（10日）以屏南鄉鎮為主，其中離島琉球鄉的選票今天上午在警方與選務人員的護送下，搭船運送至琉球，明天（11日）則是屏北地區鄉鎮市運送選票。

屏東縣選委會公告，屏東縣第16任總統副總統選舉人數：國內選舉人數68萬1580人、返國行使選舉權人數51人，合計68萬1631人。立委不分區選舉人數68萬1956人。立委區域選舉，第一選區31萬9941人、第二選區31萬2045人。立委原住民選舉：平地原住民選舉人數3854人、山地原住民選舉人數4萬4039人。

屏縣選委會指出，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於本週六（13日）上午8時起至下午4時止進行，請民眾踴躍投票；屏東縣此次共有723個投開票所，請民眾投票時攜帶身分證、印章與投票通知單；選票有3種、5個顏色，正副總統選票顏色淺粉紅色、區域立委選票淺黃色、平地原住民立委選票是淺藍色、山地原住民立委選票是淺綠色、不分區政黨票為白色。

小琉球的選票在警方與選務人員護送下搭船。（屏東縣選委會提供）

小琉球的選票在警方與選務人員護送下搭船。（屏東縣選委會提供）

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