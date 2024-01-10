立委補選當選後已爭取139億經費 蔡培慧再提出6大政見

南投縣民進黨立委候選人蔡培慧推出顧長輩、拼福利的政見。（記者謝介裕攝）

2024/01/10 15:24

〔記者謝介裕／南投報導〕選戰進入最後倒數3天，今日南投縣二選區民進黨立委候選人蔡培慧特別提出6大面向完整規劃的政見，要讓大家看到不一樣且有未來性發展的南投，同時呼籲藍軍對手拿出政見說話，不要再使用抹黑攻擊的選舉奧步。

蔡培慧指出，她一直以來面對選舉都是拿政見說話，此次參選也不例外，在醫療方面，除了爭取中榮醫學中心與衛福部南投醫院合作，2年內提昇專業醫療品質，成為準醫學中心級的水平外，協助彰化基督教醫院在南投擴建的經費，也將由原先的46億投資金額增至50億元以上，並﻿強化偏鄉巡迴醫療、駐點門診多時段，彌補醫療資源之不足。

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其次，交通建設方面，﻿除了已爭取110億建設集集支線連結彰化高鐵，現正施工中，預定2029年通車，並﻿規劃興建水里、車埕、日月潭纜車，完善國際觀光鐵道，且水里及鹿谷兩鄉推動幸福巴士、小黃公車轉乘搭配措施，深受地方好評後，未來將擴及竹山，讓偏鄉交通問題獲更好的改善。

第三在農業設施層面上，將建立茶產業、咖啡產業加工專區，擴大興建南投縣灌溉設施系統，﻿打造南投農業品牌，建立物流中心，並建立新住民親屬探親幫農機制，解決農業缺工問題。

第四爭取長輩福利，將修法爭取國民年金、老人年金近期提高至5000元水平，並適當放寬中低收入戶申請資格。

第五學童福利方面，蔡培慧主張﻿訂定「學校午餐專法」明定食材來源及補助，落實食農教育，推動多樣化體驗教育，並﻿爭取政府補助清寒子弟讀大學，每人補貼1.5至2萬元。

第六則是社會福利，除了持續協助南投縣政府解決垃圾堆積如山問題外，也將爭取擴大辦理就學就業租金補貼，﻿全面協助裝設自來水、簡易自來水，以及推動租金補貼可轉為「青年購屋自備款」補貼額，減輕年輕一輩及家人購屋的壓力。

蔡培慧強調，南投不是沒有發展潛力及條件，而是欠缺有專業、有能力的人來規劃，她去年三月立委補選當選上任至今，已為南投爭取超過139億建設經費，並處理陳情服務案件1745件，在在證明選對人的重要性，並籲請鄉親選賢與能、團結一心顧南投。

南投縣民進黨立委候選人蔡培慧強調，她立委補選當選以來，已為南投在交通、學校、農水路等各方面，爭取到超過139億元建設經費。（記者謝介裕攝）

南投縣民進黨立委候選人蔡培慧（左）在菜市場向鄉親拜票尋求支持。（記者謝介裕攝）

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