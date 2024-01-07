輔選力挺蔡培慧 王義川：南投不要傀儡立委

民進黨立委候選人蔡培慧（左），在黨籍提名不分區立委王義川（右）陪同下，到名間鄉輔選與鄉親座談。（記者劉濱銓攝）

2024/01/07 19:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投民進黨立委候選人蔡培慧，今下午在黨籍提名不分區立委候選人王義川，以及名間鄉長陳翰立陪同下，到名間鄉座談，吸引眾多鄉親到場，王義川呼籲力挺會做事的蔡培慧，而不要選對手陣營的傀儡立委，這樣才能讓南投的大醫院、灌溉設施、交通建設繼續推動。

王義川表示，選立委要支持認真、懂在地的人選，像蔡培慧補選上任後，認真處理南投垃圾問題，爭取南投設立大醫院，而不像國民黨，處理鄉鎮垃圾還在分黨派色彩。

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他說，對手游顥在當縣議員時，沒看過他有提過任何法案，在縣議會如此，未來若當上立委，要如何到國會立法監督，現在就連游顥提出的政見，也很多都抄侯友宜的，代表對南投不熟悉。

若要選好立委，就要支持專業的蔡培慧，而不要選傀儡立委，不要因縣長許淑華支持游顥，就要讓游顥當立委，否則屆時就只是受人指使的傀儡，希望民眾力挺蔡培慧，這樣許多正在進行的醫療、交通、垃圾處理政策才能繼續推動。

蔡培慧說，她已在南投爭取設大醫院，在名間也建設旱灌設施，未來集集支線也會串聯彰化高鐵，並會繼續處理南投垃圾問題，希望民眾繼續相挺，讓她續留國會。

民進黨立委候選人蔡培慧（右），在黨籍提名不分區立委王義川（中），以及名間鄉長陳翰立（左）陪同下，到名間鄉輔選與鄉親座談。（記者劉濱銓攝）

民進黨提名不分區立委王義川（台前），到南投為民進黨立委候選人蔡培慧輔選，吸引許多鄉親到場支持。（記者劉濱銓攝）

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