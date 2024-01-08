南投送白米活動藍綠再互摃 蔡培慧秀合照反擊國民黨抹黑技倆

南投縣二選區民進黨立委候選人蔡培慧出示合照，指網傳白米賄選是假消息，照片中也顯示國民黨立委候選人游顥競選團隊成員的南投市代江秀春及縣議員林儒暘兩人，也有參與白米捐贈公益活動。（記者謝介裕攝）

2024/01/08 19:31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣二選區民進黨立委候選人蔡培慧今日首度出示公益團體捐贈白米照顧弱勢活動，與會人員一起合拍的照片，包括幫國民黨立委候選人游顥拿麥克風助選的南投市民代表江秀春，以及國民黨南投縣議員林儒暘兩人也都在其中，凸顯此公益活動是不分黨派、顏色，打臉游顥團隊怎能為了選舉使出如此惡質抹黑抹黑她及慈善團體的技倆?

南投縣二選區藍綠陣營就白米公益活動再度摃上，游顥競選團隊今日召開記者會，指控蔡培慧國會辦公室主任李柏萱涉嫌找人載白米發送，且包裝上有蔡培慧貼紙而涉嫌賄選。

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今日蔡培慧在行政院長陳建仁陪同南投市車隊掃街拜票前，除了出示照片反擊、駁斥白米賄選的指控外，也反問游顥，目前其競選團隊已有縣府林姓機要秘書及鹿谷鄉余姓村長兩人，因觸法均被南投地檢署諭令20萬元交保，另其涉及發送廚餘桶給集集鎮民的賄選疑案，檢方也已立案調查，游顥也應就上述案件來龍去脈向外界說清楚，並給南投鄉親一個交代才是。

蔡培慧國會辦公室主任李柏萱則說，非選戰期間她擔任志工協助公益活動，白米是慈善公益團體提供，轉贈華山基金會照顧弱勢老人，公益不分藍綠，但游顥團隊為選舉刻意扭曲事實、散播謠言，惡質抹黑慈善團體、糟蹋弱勢老人。

李柏萱進一步表示，游顥栽贓抹黑的那場公益活動，各黨各派甚至游顥團隊也參加，其中包括游顥團隊的國民黨南投市民代表江秀春、南投縣議員林儒暘，嚴正譴責這種打人喊救人、惡人先告狀的惡劣行為，也懇談鄉親用選票還公益團體公道，選出對的人，找回南投人的正直與善良。

除此，今日下午2點，行政院長陳建仁來到南投陪同蔡培慧在被視為是國民黨最大票倉的南投市，進行車隊掃街拜票約一個小時，沿途受到民眾熱烈歡迎，明（9）日將回防綠營最大票倉竹山鎮，並在竹山舉辦選前大造勢活動，除了正副總統候選人賴清德、蕭美琴將陪同車掃外，總統蔡英文也將到場助選，展現團結求勝氣勢。

行政院長陳建仁陪同南投縣二選區民進黨立委候選人蔡培慧在南投市街頭車隊掃街拜票，並比出2號手勢尋求南投鄉親支持。（記者謝介裕攝）

南投縣二選區國民黨立委候選人游顥（左2）等人，召開記者會指控民進黨立委候選人蔡培慧團隊涉嫌送白米賄選，但遭蔡及其團隊反駁。（記者謝介裕攝）

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