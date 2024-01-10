侯友宜發布影片「台灣的未來」 籲投「侯趙配」遠離戰爭

侯友宜競選辦公室發布新影片「台灣的未來」籲選民集中選票投給「侯趙配」才能讓台灣遠離戰爭。（記者許倬勛攝）

2024/01/10 12:42

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今發布競選影片「台灣的未來」，其中一個影片拍攝地點選在過馬祖北海戰備坑道，強化「和平與戰爭的選擇」意象，若民進黨繼續執政，恐怕會讓美麗的寶島淪為烽火之地，呼籲選民將選票集中投給「侯趙配」才能讓台灣遠離戰爭、安居樂業。

侯辦新聞組副召集人錢震宇表示，馬祖的北海戰備坑道過去已因兩岸和平，轉型為觀光，也時時提醒後人勿輕啟戰端，但在民進黨執政下，台灣面臨兵凶戰危，戰爭的陰影又再次浮上。錢震宇說，引發戰爭的往往不是人民，而是國家領導人，希望透過影片，喚起讓大家對這塊土地的熱愛，為了土地上人民的安全，絕對要選出備戰不引戰的領導人。

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台北立委候選人游淑慧表示，昨天（9日）下午大家都被國家級警報嚇到了，民進黨僅因中國發射衛星，就發警報恫嚇國人，但大家也開始思考，如果賴清德執政，這樣的警報會不會成為事實。從戰爭的威脅，到對媒體關台、社群的監控，民進黨帶給台灣的，就是一股恐懼的威脅。

新北市議員、侯辦發言人江怡臻表示，「政黨輪替」就是台灣的未來，更重要的是，要讓民進黨貪腐的政權下台。影片中，侯友宜與藍營縣市首長及不分區立委提名人，共同展現出團隊團結的力量，在最後關鍵的3天，拜託大家催票、拉票、投票，集中選票支持最強的在野候選人侯友宜。江怡臻也分享網路上縣市首長、及網友的留言，大家對政黨輪替充滿信心，我們一定會贏。

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