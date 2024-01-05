質疑綠CF侵權 金溥聰再批民進黨帶頭違法敗壞選風

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（資料照）

2024/01/05 17:28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今日表示，民進黨侵權盜用侯競辦製作的「最佳拍檔」競選影片，並加工變造成惡意抹黑的廣告，送所有電視公司託播，原定今天播出，後因電視公司有人不齒這樣的行為，才當吹哨者向侯辦檢舉，民進黨如此帶頭違法侵權抹黑侯友宜的行為，民進黨總統候選人賴清德居然還好意思厚臉皮公開質問為何有人檢舉違法行為，民進黨道德淪喪至此，真是令人難以置信。

金溥聰指出，更令人錯愕的是，今早民進黨居然「見笑轉生氣」召開記者會，振振有詞的播出違法廣告，囂張質疑未播出廣告為何曝光，並抹黑侯競辦施壓媒體，不談自己違法，指責他人踢爆，民進黨做了對社會道德最壞的示範，選舉口號卻又高喊「美德」，這種惡劣行為恐怕也只有腐敗的民進黨做得出來。

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金溥聰說，要嚴正告訴民進黨，因為民進黨託播違法侵權的抹黑廣告，如果媒體播出將負有連帶的刑責與罰則，媒體才會拒絕託播。

對於民進黨指侯競辦施壓媒體，金溥聰表示，那更是最大的笑話，請問侯競辦能施壓哪一家媒體？能施壓拒播變造抹黑廣告的三立或民視嗎？侯競辦只能揭發民進黨違法事證，提醒媒體勿以身試法，如果是合法廣告，媒體會不播嗎？

侯友宜競辦發言人錢震宇表示，在侯競辦提出觸法事證後，民進黨不知反省檢討，還惡意召開記者會，播出違法抹黑廣告，甚至公開請網友在網路上轉發、分享，呼籲網友不要變成民進黨的打手，不論是轉發、分享或重製不實廣告，都將違反著作權法及選罷法，侯競辦絕對不會姑息，已經委請律師蒐證、截圖，一旦發現，就一併提告。

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