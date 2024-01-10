中國發射衛星發國家警報 侯友宜︰國家機器介選 發假訊息騙票

侯友宜（中）今天來到高雄拜廟與車掃，第一站來到小港鳳儀宮。（記者葛祐豪攝）

2024/01/10 10:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國昨天（9日）發射衛星飛越台灣南部上空，國防部於下午3點15分左右急發國家級防空警報；對此，國民黨總統候選人侯友宜今天在高雄砲轟這是國家機器介入選舉，發布假訊息，讓人民內心恐懼造成誤判，去支持民進黨，是用詐騙手段騙取選票。

今天一早，侯友宜來到高雄拜廟與車掃，第一站來到小港鳳儀宮，受到上百名支持者熱烈歡迎。侯致詞時表示，希望這塊土地平安，他問在場民眾「昨天有接到國家級警報嗎？有嚇到嗎？」，支持者都回答「有」。

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侯友宜說，「你知道發射的是衛星嗎？」衛星和飛彈用國家警報訊息來發布，全台灣都很驚嚇，第一時間他接到也很緊張，到底是飛彈還是衛星？他記得衛星今年已經發射3次了，都沒發警報，但這次英文又寫「飛彈」。

他指出，2022年也發射一次飛彈，但那時國防部說不重要，沒有威脅、沒有發布的必要，這一次如果飛彈來，就有發布的必要，整個狀況又不一樣，結果後來是烏龍一場，又是「詐」彈，詐騙的「詐」。

選舉剩下3天，侯友宜認為這麼重大的國家訊息，以預警發報系統告訴我們是飛彈，敏感時刻內心驚嚇，讓大家害怕、恐懼，想到國家會不會立即進入戰爭，雖然國防部事後出來澄清，很多人還不知道這是假訊息。

侯友宜強調，台灣最重要的是不能戰爭，兩岸要和平，「這些訊息不能這樣處理，大家會驚嚇」，讓他當選，他保證平安，不會讓你的小孩上戰場，而是上職場。

侯批評說，這場選舉是戰爭與和平的選舉，是誠實善良人的選舉，而非「常常以國家機器介入選舉，發布假訊息，讓人民內心恐懼，販賣芒果乾」，選前3天一個假訊息，造成多少恐懼與傷害，還造成很多誤判，去支持民進黨，這也是用詐騙手段騙取選票。

侯強調，寧可自己去戰場，不會讓大家去戰場，寧可自己保衛國家，不會讓下一代犧牲。國防部真的24小時內要回應，「假訊息是怎麼發布的？這不得了，一觸即發不得了的戰爭」，拜託大家去問問國防部、去問問國安單位，「情資從何而來？資料為什麼誤判？誰下令發布？為何行政院長會接到假訊息？」

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