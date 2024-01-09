質疑國家警報發布標準 侯友宜︰民進黨又要說成中國介選？

國民黨正、副總統候選人侯友宜、趙少康競選辦公室9日舉行「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放？－賴清德要繼續護惡懲善嗎?」記者會，侯友宜出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2024/01/09 17:08

〔記者施曉光／台北報導〕針對國防部今天下午發布國家級警報，通知民眾中國衛星飛越台灣上空，國民黨總統候選人侯友宜下午召開記者會受訪時質疑，他絕不允許中國挑釁台灣，但上一次中國發射飛彈飛越台灣上空，蔡政府並沒有發出國家級警報，為何這次要發布？聽說是衛星，發布警報的標準是什麼？是否民進黨又要把這件事說成中國介選？

此外，有關疑似民進黨立委羅致政的不雅影片流出，有傳聞稱檢調已經調查確認並非公布深偽影片，媒體詢問是否羅致政的影片會跟高端合約一樣，也要封存30年？侯友宜則說，民進黨每次都說中國介選，包括羅致政的不雅影片被說成中國介選，廢死議題也被說成中國介選，就連蔡英文總統的錄音帶外洩，也是中國介選，民進黨政府有假訊息中心，既然羅致政的影片已經送給調查局，理當立即澄清才是。

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侯友宜還說，對於高端合約的疑點，國人也都在等待答案，民進黨應該給人民一個交待，不要再推拖拉，如果不給答案，未來他就職後，會給人民一個答案。

對於行政院長陳建仁今日在立法院就高端合約進行專案報告答詢時稱，疫情期間雙北市長侯友宜、柯文哲沒有做好防疫工作，侯友宜反擊表示，陳建仁身為堂堂行政院長，竟然睜眼說瞎話，民進黨是防疫指揮官，他在第一線守護人民健康，陳揆說這種話，不會不好意思嗎？

他痛批蔡政府，過去人民要口罩沒口罩，要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，而且疫情期間他做了很多建議，包括入境普篩，快篩陽等同確診，以及採行實名制與居家照護，但他每一次提出建議，民進黨政府都不支持，如果當初有聽他的話，傷亡人數就會減少很多，民進黨總統候選人賴清德雖為新北市萬里人，但防疫期間有來關心新北市，或打一通電話關心嗎？只有選舉到了要選票才來新北市。

有關媒體詢問，賴清德在今日國際記者會上重申樂意在對等、尊嚴的基礎上與北京交流，侯友宜表示，賴清德很奇怪，選舉剩下4天，怎麼才想到要交流對話？過去民進黨執政8年都不交流對話，賴清德當年還形容兩岸交流是「木馬屠城」，證明賴清德從頭到尾都是政治騙選票。

媒體還問，台中市長盧秀燕昨天在台中造勢活動上說未來不會接行政院長，也不會入閣，是否侯友宜要把閣揆的位子留給前鴻海董事長郭台銘或民眾黨總統候選人柯文哲？昨天侯友宜在造勢上「宣誓」的動作，是否想當總統想瘋了？

侯友宜回應，自己一心一意要顧好台灣這片土地，他向選民報告，選舉剩下4天，他要推動台灣第3波民主運動改革，找回公平、正義、清廉與和平的台灣，讓台灣脫胎換骨，建立一個有權有責的聯合政府，找到優秀人才，大家不分黨派，他並拜託選民要集中選票，支持在野最強的「侯趙配」，才能下架民進黨。

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