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國家級警報誤植「飛彈」飛越台灣南部 侯友宜：嚴重國安問題

侯友宜表示國家級警報誤植「飛彈」整件事的過程，凸顯「極為嚴重的國安問題」。圖為侯友宜（中）9日在台北市長蔣萬安（右）陪同下，前往台北市中山、松山區車隊掃街拜票，沿途也動員支持群眾夾道歡迎，以壯聲勢。（記者廖振輝攝）

侯友宜表示國家級警報誤植「飛彈」整件事的過程，凸顯「極為嚴重的國安問題」。圖為侯友宜（中）9日在台北市長蔣萬安（右）陪同下，前往台北市中山、松山區車隊掃街拜票，沿途也動員支持群眾夾道歡迎，以壯聲勢。（記者廖振輝攝）

2024/01/09 18:25

〔記者董冠怡／新北報導〕國防部今天下午發布國家級防空警報，簡訊寫到「中國下午15:04發射衛星，已飛越南部上空」，但英文使用的是「missile（飛彈）」一詞，引發民眾討論。對此，國防部稍早已致歉，澄清是衛星發射。國民黨籍候選人侯友宜表示，絕不允許中共任何挑釁行為，但警報內容令不少民眾緊張，到底飛過的是衛星還是飛彈？根本是恐嚇。

侯友宜指出，行政院長陳建仁在立法院質詢時，第一時間聲稱「大陸發射飛彈」，但事後改口是口誤，國防部也發布道歉聲明，表示簡訊英文用語有誤，向社會大眾致歉。然而無論如何，整件事的過程凸顯「極為嚴重的國安問題」。到底是誰將錯誤資訊提供給陳建仁，把發射衛星變成飛彈？若因此造成誤判，將造成多嚴重的國安危機？國安單位應該在24小時內調查清楚，公布真相。

侯競辦發言人陳柏翰表示，在過去的案例中，中共曾在2022年發射飛彈飛越台灣上空，去年也至少有3次發射衛星，飛經台灣上空，最近一次還是在上個月30日，但國防部皆未以國家警報系統發布警訊，這次是基於甚麼原因發布？難道又要說是中國介選？還是根本是民進黨在藉中共恐嚇老百姓？

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