侯辦︰衛福部、高端公司、金管會三方交相賊

侯辦今舉行記者會，秀出櫃買中心回函，批評高端、衛福部與櫃買中心「三方交相賊」，互相推卸解密的責任。（侯辦提供）

2024/01/10 12:49

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨猛攻高端疫苗採購案，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今開記者會，侯辦發言人黃子哲質疑，證券櫃檯買賣中心回函明確指出「衛福部與高端應盡保密義務」與衛福部長薛瑞元指稱的解密條件相去甚遠，執政黨遮遮掩掩，衛福部、高端公司、金管會三方交相賊，是否擔心「潘朵拉的盒子」被打開？

侯辦今舉行「薛瑞元說謊？！揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密」記者會，黃子哲在會中公開2022年櫃買中心的回函，信中寫道「高端公司與政府採購機關兩造雙方有保密義務」、「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」均重重打臉了衛福部指稱「必須獲得高端董事會同意」。

請繼續往下閱讀...

「前衛福部長陳時中不誠實、薛瑞元是亂源，民進黨總統候選人賴清德缺乏道德勇氣」黃子哲說，賴清德一向自詡嫉惡如仇，卻放任高端解密的進度一拖再拖，讓人民得不到答案。

黃子哲說，為何衛福部稱高端要求保密，而高端不敢出來反駁？為何高端重訊稱配合衛福部保密，衛福部迄今不敢向金管會檢舉不實訊息？令人質疑薛瑞元避重就輕或公然說謊。

黃批評，金管會櫃買中心表示「重訊中的限制條款說明與重訊主旨尚無重大不符」但櫃買中心的回函就提到合約雙方有保密義務，足證櫃買中心因此不敢有疑義。

「高端疫苗就是民進黨選情最大破口」黃子哲說，高端採購案黑幕重重，合約內容迄今無法解密，究竟疫苗如何通過EUA，世界衛生組織直到現在都沒有認證，人民疑惑其中是否有官商勾結、人謀不臧，衛福部、高端公司、金管會三方交相賊，互相推卸解密的責任，黃斷言高端案將成綠營選情最大破口。

國民黨台北市議員游淑慧表示，採購國際疫苗時，英文版合約都有除外條款，如果台灣法院、立法院、監管單位有需要，就可以解除保密，如果AZ、莫德納都同意有除外條款，高端憑什麼高傲不能解密，何況賴清德競選承諾無法兌現，當選之後還會兌現承諾嗎？就是四個字「隨便說說」。

侯辦發言人江怡臻指出，賴清德要解密高端至今已12天，請問政見是不是無法兌現，民進黨出現一個政府、三種說法。行政院長陳建仁說，合約公開必須由高端開股東會同意；衛福部長薛瑞元說，解密要由董事會開會決議；衛福部前部長陳時中說，簽過約的合約，可以任意公開嗎？民進黨內部說法不同，完全竟是模糊焦點，更不願意公開。賴清德說人民有知的權利要公開高端合約，賴清德能在選前說到做到？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法