王醒之：林沛祥違法停車場佔用國有地 不當得利達9年

時力立委陳椒華與基隆市無黨籍立委候選人王醒之今（10）日召開記者會，揭露基隆市國民黨立委候選人林沛祥違規停車場佔用國有地長達9年。（記者李文馨攝）

2024/01/10 14:09

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王醒之踢爆占用國有地 林沛祥：若占用立即處理賠償

〔記者李文馨／台北報導〕時力立委陳椒華與基隆市無黨籍立委候選人王醒之今（10）日召開記者會，揭露基隆市國民黨立委候選人林沛祥位於基隆市暖暖區過港路10巷收費停車場，長年私設違法停車場長達9年，更佔用國有地，呼籲林立應向公眾說明清楚，也將向基隆市政府具名檢舉。

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王醒之指出，比對林沛祥的財產申報資料與該地所有權人謄本，林於1997年時透過買賣取得暖暖區過港段35-00、35-01號土地，一塊為都市計畫區保護區土地、另一塊為公園用地，卻鋪設水泥地，作違反土地分區使用。

王醒之出示空照資料與現況圖指出，2014年起該地就開始經營停車場，不僅未經申請合法停車場登記，也違反當地土地使用分區，破壞水土保持及保護分區。地主林沛祥2015年開始以「袋地通行」便宜租用國產署土地，但停車場經營範圍仍然佔用國有地，作為私人停車場盈利使用。

王醒之表示，林沛祥土地違規私設停車場除了破壞保護區、違反土地使用分區，更未取得合法停車登記，私設違法收費停車場並且竊佔國土盈利達9年，總計81格停車位，若以最低廉的月租1500元計算，不當得利及是否涉及逃漏稅，林沛祥都應具體交代，他將至基隆市市政府具名檢舉，違法經營停車場，要求市政府嚴審查辦。

王醒之呼籲，林沛祥應該對身為議員知法犯法公開道歉，勿找藉口迴避解釋，包含不要以「抹黑」模糊焦點；其二，不要對著自己從2015年開始向國有財產署申租的土地申請書，辯稱「不知情」；第三，不要辯稱「已租用」，套圖上明確呈現就是竊佔國有土地；第四，土地所有權人與國有地申租地主都明確顯示是林沛祥，請不要推給曾擔任公職的父母林水木與徐少萍。

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