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王醒之踢爆占用國有地 林沛祥：若占用立即處理賠償

基隆市無黨籍立委候選人王醒之踢爆林沛祥占用國有地、違法經營停車場等多項違法。（記者盧賢秀攝）

基隆市無黨籍立委候選人王醒之踢爆林沛祥占用國有地、違法經營停車場等多項違法。（記者盧賢秀攝）

2024/01/10 13:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市無黨籍立委候選人王醒之今天（10日）踢爆，國民黨立委候選人林沛祥長期在暖暖區違法私設停車場，部分占用國有地，9年不當得利上千萬元。林沛祥表示，已主動聯繫國有財產局鑑界，若有侵占國有土地或不法不當產出，將立即處理與賠償。

王醒之表示，日前收到民眾陳情位於過港路10巷收費停車場為違法經營，經查後發現，該停車場地主就是林沛祥議員，還有一部分是國有土地，比對林沛祥的財產申報資料與該地所有權人謄本，林沛祥在1997年當年年僅20歲時就取得過港段35-00、35-01號土地，一塊為都市計畫區保護區土地、另一塊為公園用地，卻鋪設水泥地，作違反土地分區使用，1998年就開始占用國有土地。

王醒之出示空照資料與現況圖，2014年起該地就開始經營停車場，不僅未申請私設違規停車場，也違反土地使用分區，破壞水土保持、破壞保護分區，竊佔國土盈利，同時涉及逃漏稅等4大不法。

王醒之要求林沛祥應公開道歉，不要以「抹黑」模糊焦點，地號、地籍事實證據明確；而且他2015年向國有財產署租用停車場出入口，申租地主明確林沛祥，請不要推給曾擔任公職的父母林水木與徐少萍。

王醒之今天上午將公文送到基隆市政府，要求交通處與都市發展處清查違法，如果林沛祥不認錯，他不排除到基隆地檢署提告。

對王醒之的指控，林沛祥表示，該土地他持有三分之一，去年3月開始將土地無償借給另一位地主，對於土地的具體使用方式並未進行深入了解，其借用決策完全出於對友善使用空間資源的考量。

針對該土地是否侵占國有土地的問題，林沛祥已主動聯繫國有財產局進行鑑界程序，目的在於釐清目前的實際用地範圍。他承諾，若有侵占國有土地或不法不當產出，將要求負責人立即進行必要的處理與賠償。

林沛祥強調，對於選戰期間王醒之的指控表示尊重，並強調會全力配合中央的檢視與調查。

民進黨立委候選人鄭文婷則表示，林沛祥家族的諳黑歷史基隆人記憶猶新，不需要再多說，重點是怎麼樣的一個候選人才是對基隆人最好的一個最佳利益，能夠爲基隆爭取更多建設能夠延續。延續林右昌及立委蔡適應的榮光，爲基隆爭取建設、爭取福利的候選人才是市民朋友所需要的。

王醒之指控林沛祥占用國有地。違法經營停車場。（記者盧賢秀攝）

王醒之指控林沛祥占用國有地。違法經營停車場。（記者盧賢秀攝）

林沛祥指土地已無償借給另一位地主，會要求負責人立即改正。（記者盧賢秀攝）

林沛祥指土地已無償借給另一位地主，會要求負責人立即改正。（記者盧賢秀攝）

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