選前超級星期天 基隆立委選將陸戰與車隊掃街齊發

國民黨立法委員候選人林沛祥今日（7日）上午帶著競選團隊回到本命區的安樂區，走進安樂市場，在國民黨籍市議員陪同下，向假日到市場採購的民眾們一一拜託支持。（圖由基隆立委候選人林沛祥提供）

2024/01/07 15:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕選前超級星期天，基隆市立法委員候選人透過車隊掃街、市場拜票，爭取選民支持出線；民進黨鄭文婷請來立委蔡適應及內政部長林右昌車隊掃街外，明天（8日）早上民進黨副總統候選人蕭美琴陪鄭文婷車隊掃街，明天晚間蔡英文總統、民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴與前行政院長蘇貞昌齊聚基隆，跟鄉親力薦鄭文婷。

國民黨立法委員候選人林沛祥今日（7日）上午帶著競選團隊回到本命區的安樂區，走進安樂市場，在國民黨籍市議員陪同下，與趁著假日到市場採購的民眾們拜託支持；中午林沛祥轉往七堵區南興市場、下午則到百福黃昏市場。

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民進黨候選人鄭文婷今天上午也回到本命區仁愛區，在成功市場徒步拜票。下午及晚間，則是分別將在現任立法委員蔡適應、內政部長林右昌陪同下，進行車隊掃街，希望藉由兩人在民間的高支持度，爭取更多的選票。

至於無黨籍立委候選人王醒之，在選前的黃金週，持續進行徒步拜票及車隊掃街，上午在七堵區南興市場徒步拜票。中午開始，王醒之除了參與基隆在地社團活動外，也與志工和機車隊出發車掃，將以基隆市中心及七堵區為主。

無黨籍立委候選人王醒之，在選前的黃金週，持續進行徒步拜票及車隊掃街，上午在七堵區南興市場徒步拜票。（圖由無黨籍立委候選人王醒之提供）

民進黨基隆立委候選人鄭文婷今天上午也回到本命區仁愛區，在成功市場徒步拜票。今天下午及晚間，則是分別將在現任立法委員蔡適應、內政部長林右昌陪同下，進行車隊掃街。（資料照）

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