基隆立委政見會 鄭文婷左打林沛祥、右批王醒之

第11屆基隆市立法委員電視公辦政見發表會，6位候選人由左至右依序是邱紹祐、王醒之、林沛祥、黃傑陽、鄭文婷、謝海菁。（記者俞肇福攝）

2024/01/05 23:12

〔記者俞肇福／新北報導〕第11屆基隆市立法委員選舉公辦政見發表會今晚（5日）7栗登場，6名立法委員候選人中，最後發言的民進黨鄭文婷砲火猛烈，左打國民黨林沛祥解決基隆人國道交通議題，連法律名稱都說錯，右批無黨籍王醒之攻擊她是「薪水小偷」，未盡客觀公允，她在疫情期間提供愛心冰箱、紓困服務與法律服務，真相經得起考驗。她誓言，當選立委4年任期保證讓基隆捷運動工，讓基隆人在地安居就業。

國民黨林沛祥說，他當選立委要解決基隆港、基隆產業與交通問題，他指出，如果能夠讓郵輪旅客可以在基隆停留3到4小時觀光，可以帶動城市發展，他到國會會爭取交通部推動改善；另外，內湖科學園區、南港軟體園區與六堵科技園區結合成一條線，引進跨國產業總部進駐，帶動地方就業。最後是修改「國道客運法」，讓基隆往返台北的國道客運變成公車，還有各區增設交流道與交流道拓寬急待解決。

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無黨籍王醒之說，這次他參選立委，提出「基隆5正義」的政見，要聯合更多非直轄市的立委爭取「財政正義」，打破基隆預算不足，成為二等城市的困境，讓更好的政治帶來更好的生活。他進入國會後，第一件事就是要推動「財政收支劃分法」修法，改變中央統籌分配款分配不公平的問題。

家庭基本收入黨的邱紹祐政見包含三民主義統一中國、恢復禮義廉恥課綱、重啟核四 ，他最後高呼三民主義統一中國。年僅27歲、全國最年輕的小民參政歐巴桑聯盟立委候選人謝海菁則說，要提高特教人員人力與薪水，增設公立臨托、夜間托育與重視校園情感教育。

無黨籍黃傑陽的政見奇特，包括「課徵屯房稅3.0」，「落實居住正義，向神明討房屋稅、地價稅」，以及「刑罰太輕，增加罰寫制度（罰寫道德經），沒寫完不能吃飯」等。

民進黨鄭文婷砲火四射，她稱林沛祥聲稱進入國會要修改國道客運法這是不對，正確的應該是公路法，要選立委卻連法令都搞不清楚。她批評王醒之攻擊她是薪水小偷，她則以服務數據來為自己無愧於議員工作。鄭文婷說，她當選立委，第一屆4年任期，就要爭取基隆捷運第一階段動工，希望市政府盡快完成第二階段初步規畫送中央籌畫。

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