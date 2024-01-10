鍾易仲陷農舍違建爭議 台灣基進踢館「協尋農民」
2024/01/10 11:39
〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高市立委第七選區（鳳山）候選人鍾易仲家族的農舍，被高市府查出多處違建將裁罰，台灣基進市議員張博洋化身客庄青農到美濃找農地、立委參選人楊佩樺則扮成工地監工帶著「遙控怪手」到現場拆違建，兩人以行動劇諷刺鍾易仲擺爛不拆想拖到選後，呼籲鍾身為議員不應循私包庇。對於外界關注是否自行拆除違建？鍾易仲日前表示，有錯的部分會建議長輩接受市府指導改善。
張博洋表示，2012年美濃鄉親看不慣鍾家豪宅農舍違建，用選票下架違法立委鍾紹和，12年過去，這片牆不只沒拆，裡面還增設了水泥路面與太陽能路燈，農地變成度假莊園，違建越長越大，利用家人農民的身分在農地上蓋豪華莊園，叫真正的農民情何以堪。
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張博洋說，從汐止廖先翔家族，到中部謝衣鳳、馬文君家族，到面積最大的南部鍾易仲家族，國民黨利用特權讓農地變豪宅，再用職權當門神來包庇違法；鍾易仲打著客家大旗，但卻是徹頭徹尾的違背客家精神，用農地騙一整片的豪宅莊園，用美國假學歷騙議員、立委選舉，痛批鍾是大騙子。
楊佩樺則指出，高市府已經要求違建必須拆除，但數日過去仍不見鍾家出面做出處置，擔心鍾易仲會傳承其父鍾紹和當年虛晃一招的假拆戲碼，因此今天特地來現場確認拆除進度，果不其然整面豪華外牆至今仍未有拆除跡象，根本視法律為無物。