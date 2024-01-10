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鍾易仲陷農舍違建爭議 台灣基進踢館「協尋農民」

台灣基進市議員張博洋和立委參選人楊佩樺到國民黨高市立委第七選區候選人鍾易仲家族的農舍踢館。（台灣基進提供）

台灣基進市議員張博洋和立委參選人楊佩樺到國民黨高市立委第七選區候選人鍾易仲家族的農舍踢館。（台灣基進提供）

2024/01/10 11:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高市立委第七選區（鳳山）候選人鍾易仲家族的農舍，被高市府查出多處違建將裁罰，台灣基進市議員張博洋化身客庄青農到美濃找農地、立委參選人楊佩樺則扮成工地監工帶著「遙控怪手」到現場拆違建，兩人以行動劇諷刺鍾易仲擺爛不拆想拖到選後，呼籲鍾身為議員不應循私包庇。對於外界關注是否自行拆除違建？鍾易仲日前表示，有錯的部分會建議長輩接受市府指導改善。

張博洋表示，2012年美濃鄉親看不慣鍾家豪宅農舍違建，用選票下架違法立委鍾紹和，12年過去，這片牆不只沒拆，裡面還增設了水泥路面與太陽能路燈，農地變成度假莊園，違建越長越大，利用家人農民的身分在農地上蓋豪華莊園，叫真正的農民情何以堪。

張博洋說，從汐止廖先翔家族，到中部謝衣鳳、馬文君家族，到面積最大的南部鍾易仲家族，國民黨利用特權讓農地變豪宅，再用職權當門神來包庇違法；鍾易仲打著客家大旗，但卻是徹頭徹尾的違背客家精神，用農地騙一整片的豪宅莊園，用美國假學歷騙議員、立委選舉，痛批鍾是大騙子。

楊佩樺則指出，高市府已經要求違建必須拆除，但數日過去仍不見鍾家出面做出處置，擔心鍾易仲會傳承其父鍾紹和當年虛晃一招的假拆戲碼，因此今天特地來現場確認拆除進度，果不其然整面豪華外牆至今仍未有拆除跡象，根本視法律為無物。

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